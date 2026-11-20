En la reunión "se tratarán principalmente temas de política de seguridad, sobre todo el apoyo continuado a Ucrania y los esfuerzos para poner fin a la guerra de agresión rusa", según informó este viernes el Gobierno alemán a través de un comunicado.

Antes de la cita, que tendrá lugar a las 14.30 GMT, Merz y Rutte comparecerán ante la prensa en la Cancillería Federal, donde el jueves se reunió la Coalición de Voluntarios para coordinar posiciones respecto a la guerra en Ucrania.

En esa reunión participaron también los designados para hablar en representación de Europa en la próxima ronda de negociaciones para la paz entre Rusia Ucrania bajo mediación de Estados Unidos.

El grupo que representa a Europa está compuesto por Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido más la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la OTAN.

La visita de Rutte a Berlín coincide con la celebración, desde el sábado al lunes, de la 72ª Conferencia Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, cita anual en la que se reúnen los parlamentarios de la Alianza Atlántica para abordar cuestiones de seguridad y defensa.