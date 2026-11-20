Así lo comunicó la ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg, que recordó que cuando su país asumió la Presidencia pro tempore del bloque colocó tres prioridades: la infancia, la salud mental y la salud en las fronteras.

En Montevideo sesionaron más de diez comisiones técnicas y se concluyó que la región afronta varios desafíos, entre ellos las enfermedades transmitidas por los mosquitos, ante los brotes de chikungunya en Bolivia y en el norte de Argentina, y el sarampión.

Sobre esta última, Lustemberg aclaró que si bien "la región eliminó el sarampión", esta condición "está bajo presión", ante los brotes de casos importados y el hecho de que Estados Unidos, México y Bolivia hayan perdido su estatus de países libres de la enfermedad.

Uruguay tuvo un brote a mediados de noviembre de 2025 en el departamento de Río Negro por el que se confirmaron un total de doce casos, originados por el regreso de una familia desde Bolivia.

En enero de 2026 se detectó otro brote, esta vez en la capital uruguaya, y afectó a dos personas de un mismo núcleo familiar. En este caso se lo asoció al ingreso de una ciudadana española llegada de Europa.

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"Estamos en una alerta los países de la región", expresó Lustemberg y advirtió que ningún país alcanza el 95 % de cobertura en la segunda dosis de la vacuna.

La ministra insistió en que se trata de una enfermedad de una "alta contagiosidad", incluso superior a la de la covid-19, y que por eso "hay que extremar los cuidados".

"Por eso hay que generar una alerta, por eso hay que fortalecer todo lo que tiene que ver en la frontera", añadió.

"Hoy cerramos la quincuagésima novena reunión de ministros y ministras de Salud del Mercosur con un mensaje claro: cuidar la salud de nuestros pueblos exige respuestas regionales coordinadas y solidarias, las enfermedades no nos piden pasaporte y las soluciones tampoco pueden quedarse dentro de cada frontera", concluyó.