"La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez", escribió Mars en una emotiva publicación en la red social, acompañada de una foto en la que aparece abrazando a su padre en una cama de hospital y que comparte junto a otras fotos de ambos a lo largo de los años.

"El crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. A mis ojos, fue el mejor padre del mundo y lo extrañaré cada día hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero, papá. Dale un beso a mamá de mi parte allá arriba", concluyó. La madre del cantante, Bernadette San Pedro Bayot, falleció inesperadamente a causa de un aneurisma cerebral en 2013.

Originario de Nueva York, Hernández creció rodeado de música, una pasión que con el tiempo trasladaría a sus hijos Bruno Mars, y sus hermanos Eric Tiara, Tahiti, Presley y Jaime.

De raíces judías y puertorriqueñas, el padre de Bruno Mars señaló en una entrevista recogida por People que durante su infancia se crió en "una especie de West Side Story pero sin el baile" y de la orquesta latina en la que tocaba su propio progenitor.

Ese estilo inspiraría a Mars años después, desde el uso de anillos en el dedo meñique hasta la conducción de Cadillacs, así como su gusto musical: "Todo mi sentido del ritmo se debe a que mi papá me enseñó a tocar los bongós cuando era niño", contó a la revista 'Latina* en 2017.

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"Él es un músico profesional de la vieja escuela; de ahí vienen los anillos en el dedo meñique, los zapatos de charol, los trajes y el peinado tipo 'pompadour'. Todo surge de haber observado a mi padre", señaló.