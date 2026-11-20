Mulino participó con su homólogo dominicano, Luis Abinader, en el diálogo presidencial 'Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades', donde al hablar de las relaciones con Estados Unidos dijo que su país tiene una "experiencia vasta" aunque "incierta en algunos casos y con algunos temas".

"Quizás en el tema de seguridad es lo más delicado en este momento, para ellos y para nosotros. Por todo el factor de crimen organizado, narcotráfico, etcétera que nos pega muy directamente", manifestó Mulino en el Diálogo Regional para América Latina y el Caribe de la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit) que tiene lugar hoy y mañana en Punta Cana, en el este dominicano.

El mandatario se definió como "un panameño que quiere mucho a Colombia", país con el que "hasta el fin del mundo vamos a ser vecinos (...) con lo bueno y con lo malo" que eso implica.

"Y en este momento nos preocupa mucho, así como tengo cifradas muchas esperanzas en la política del presidente (Abelardo) de la Espriella en cuanto a control del narco y el control del crimen organizado que emigra y se establece donde lo dejen", manifestó.

De la Espriella, en el cargo desde el pasado 7 de agosto, ha puesto en marcha una política de mano dura contra el crimen organizado y contra los grupos guerrilleros que existen en su país, e incluso ha participado, con pistola en la cintura, en algunas de las operaciones policiales.

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Panamá y Colombia comparten una frontera de 266 kilómetros en la región selvática del Darién, donde operan diversos grupos dedicados al tráfico de drogas, de armas y de personas, principalmente.

Por eso, Mulino subrayó la importancia del intercambio de información entre gobiernos, no solo en materia de seguridad sino también de comercio, tecnología y capacitación porque, según dijo, "si no lo hacemos, reitero, estamos fritos, como decimos los panameños".

"Si los países no intercambiamos información somos más débiles entre nosotros mismos", concluyó el presidente.

En el Diálogo Regional para América Latina y el Caribe, organizado por World Governments Summit (WGS) participan presidentes, ministros, académicos y empresarios que debaten sobre cómo ampliar la cooperación entre gobiernos, explorar oportunidades de desarrollo e inversión y establecer alianzas entre las regiones.