"Los recortes de financiación están obligando a tomar decisiones imposibles sobre qué mujeres y niñas pueden recibir apoyo y cuáles deben quedarse sin él", indicó en rueda de prensa virtual desde Kabul la representante de la agencia en Afganistán, Susan Ferguson.

Detalló que 300 centros sanitarios han cerrado o suspendido sus actividades, afectando a un millón de mujeres y niñas, mientras 500.000 pueden verse afectadas por el cierre de organizaciones dirigidas por mujeres, ya que según sondeos de la ONU la mitad de ellas tienen previsto dejar sus labores el próximo año.

Más de 193 puntos de atención a supervivientes de violencia de género han cerrado, y alrededor de 3,4 millones de mujeres y niñas pueden perder el acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene, añadió Ferguson.

"Insto a todos los gobiernos y a los demás donantes internacionales a que permanezcan a nuestro lado y el de las mujeres y las niñas afganas. Realmente necesitamos mantener nuestro compromiso y aumentar el apoyo, no recortarlo", insistió.

Recordó también que más de 1,5 millones de mujeres se han visto obligadas a regresar de los vecinos Irán y Pakistán, que en los últimos años han ordenado salidas masivas de migrantes y refugiados afganos.

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"Muchas han vuelto a la fuerza, y algunas llegan a un país que nunca han considerado su hogar", lamentó.

La jefa de Acción Humanitaria de ONU Mujeres, Sofia Calltorp, agregó en la misma rueda de prensa que continúa el ataque sistemático del régimen talibán a las libertades de mujeres y niñas, dictándose desde el regreso de los islamistas al poder en 2021 más de un centenar de decretos que las han privado progresivamente de derechos.

"Tienen prohibido acceder a numerosos espacios públicos y a la mayoría de los lugares de trabajo, y unos 2,6 millones de niñas han quedado excluidas de la educación secundaria, una situación que, según las previsiones, empujará a más niñas al matrimonio infantil y aumentará la mortalidad materna", denunció.

Calltorp, quien ha realizado recientemente un viaje a Afganistán para conocer la situación de las mujeres en el país, añadió que las 22 millones de mujeres afganas están sufriendo también una creciente exclusión en la atención sanitaria, consecuencia de las restricciones a que ellas puedan ejercer profesionalmente en ese sector.