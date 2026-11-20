Según el informe de la OCHA sobre la situación humanitaria en esa región en octubre, alrededor de 30,3 millones de personas de once países se enfrentarán a las consecuencias de El Niño, especialmente en Malaui, Mozambique, Madagascar y Zimbabue.

"Las necesidades humanitarias siguen siendo elevadas, con 11 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en toda la región, mientras que los niveles de financiación siguen siendo bajos", advirtió la agencia.

Además, mostró su preocupación por el brote de cólera que experimentó entre 2024 y 2025 la región, que aún cuenta con 19.000 casos de esta enfermedad.

Esta situación, señaló la OCHA, podría verse agravada por las sequías asociadas a El Niño, un cambio en las dinámicas atmosféricas causado por el aumento en la temperatura del océano Pacífico y que los expertos esperan que tenga su punto álgido entre noviembre y diciembre, si bien sus efectos podrían alargarse hasta febrero de 2027.

Entre los más amenazados por El Niño, se encuentran 10,9 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, 638.000 niños con desnutrición aguda, 664.000 desplazados internos y 569.000 refugiados y solicitantes de asilo.

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"Es probable que las temperaturas se mantengan por encima del promedio en gran parte de la región, lo que aumenta los riesgos para los cultivos, el ganado, los recursos hídricos y los medios de vida", agregó la organización.

Por otro lado, informó de que aún queda por cubrir el 60 % de los 1.100 millones de dólares (1.000 millones de euros) requeridos para la respuesta ante las sequías que se esperan.

"Las importantes deficiencias en la financiación para la preparación y la acción preventiva están socavando los esfuerzos para proteger a las comunidades vulnerables de los impactos previstos de El Niño", enfatizó.

A pesar de ello, la OCHA reconoció que tanto los gobiernos como sus socios están impulsando planes de contingencia, medidas de preparación y acciones anticipatorias para reducir los impactos previstos en la seguridad alimentaria, los recursos hídricos, los medios de subsistencia y la salud.

En torno a 54,4 millones de personas en África austral se vieron afectadas durante el anterior fenómeno de El Niño, entre los años 2023 y 2024, lo que contribuyó a la "inseguridad alimentaria generalizada, la pérdida de medios de subsistencia y brotes de enfermedades".