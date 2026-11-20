Preguntado sobre si la magistrada había recibido instrucciones de Pekín, el portavoz de Exteriores chino Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que los jueces de la Corte "ejercen sus funciones de manera independiente y a título personal", sin responder directamente a la pregunta.

Xue votó con la minoría de seis jueces que se opuso a la conclusión principal del fallo, aprobada el jueves por nueve votos, aunque sí respaldó que Birmania investigue a los sospechosos y, si procede, los procese y castigue.

En su voto disidente, la magistrada consideró que no había pruebas concluyentes de que las fuerzas de seguridad birmanas actuaran con intención genocida durante las operaciones militares de 2016 y 2017 en el norte del estado de Rakáin.

Guo afirmó asimismo que las instituciones judiciales internacionales "deben ejercer sus atribuciones de conformidad con la ley y con prudencia" y expresó preocupación por los excesos de jurisdicción y las interpretaciones demasiado amplias, sin atribuirlos expresamente a la Corte en este caso.

El portavoz señaló que China está dispuesta a seguir facilitando el diálogo entre las partes para abordar el retorno de los desplazados que huyeron de la violencia en Rakáin.

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La sentencia, en un caso presentado por Gambia en 2019, declaró a Birmania responsable de cometer genocidio contra la minoría rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 y ordenó al Estado birmano indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso seguro, voluntario y digno de los desplazados.