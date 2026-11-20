La medida establece una nueva estructura institucional que plantea fortalecer la seguridad, la inteligencia penitenciaria y los mecanismos de control y disciplina en el INPE, indicó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un comunicado.

Esta reforma "busca consolidar una institución con mayor capacidad de gestión, mejores mecanismos de control y una conducción clara" con el objetivo de impedir que las bandas criminales continúen operando desde las cárceles, reiteró el ministerio.

Señaló que la intención es "superar las limitaciones" de una estructura institucional que fue diseñada en 2007, fortalecer la conducción del Inpe "y garantizar una gestión más eficiente, con responsabilidades claramente definidas".

En ese sentido, se contempla una nueva estructura con un jefe designado por un periodo de tres años, renovable por una sola vez, un mayor control y disciplina institucional y el fortalecimiento de los programas de reinserción social.

La decisión de modernizar la gestión del Inpe había sido anunciada el jueves por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que informó sobre la aprobación de decretos legislativos.

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Entre las nuevas normas también estuvieron el traslado al Ministerio de Defensa de la responsabilidad de construir establecimientos penitenciarios y la creación de un Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas,

Tras la reunión del Consejo de Ministros de este jueves, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, anunció la construcción de dos "megacárceles" con apoyo de Estados Unidos.

Las prisiones se construirán en el distrito de Sayán, provincia de Huaura, en el norte de la región de Lima, y una será de máxima seguridad para unos 10.000 reos; y la otra para presos primarios, con capacidad para unos 14.000 reclusos.

Álvarez dijo que el penal de máxima seguridad "va a liderar la vanguardia, a nivel latinoamericano, sobre el tratamiento de los internos".

Añadió que Perú quiere "imitar" el modelo de trabajo que tiene El Salvador para sus internos en granjas o caballerizas, pero aclaró que no buscará replicar instalaciones como el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), la cárcel insignia del presidente Nayib Bukele, ya que los niveles de criminalidad en Perú no están al mismo nivel.

Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, señaló que las nuevas normas permitirán a las Fuerzas Armadas construir los nuevos penales de "forma veloz", mediante un sistema de celdas modulares y mallas metálicas para bloquear la señal de celulares e internet.