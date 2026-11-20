El primer ministro señaló, en un comunicado emitido este viernes por su despacho, que la intención es que Bazán sea entregado en el menor tiempo posible "para que responda" ante la justicia peruana.

"El mensaje del Ejecutivo es claro, los criminales podrán irse fuera del país, pero nunca van a quedar fuera del alcance de la justicia peruana", sostuvo.

Galarreta resaltó que, de esa manera, se suman dos golpes importantes contra bandas criminales del país en menos de tres meses, ya que en septiembre pasado fue detenido en Bolivia Jhonsson Cruz Torres (Jhonsson Pulpo), el líder de la organización criminal Los Pulpos.

Agregó que "la lucha contra la criminalidad no puede depender de acciones aisladas", ya que requiere de "planificación, coordinación entre instituciones y un trabajo sostenido que permita enfrentar a las organizaciones criminales en todos sus niveles".

"Estamos avanzando en esa dirección y continuaremos fortaleciendo las capacidades del Estado para proteger a los ciudadanos", añadió.

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La Policía de Ecuador informó este jueves que había capturado en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, a Jolín Bazán, considerado uno de los delincuentes más buscados de Perú y líder de la banda criminal La Jauría.

La detención se produjo en la localidad turística de Tonsupa, mediante una operación ejecutada por la Policía de Ecuador en coordinación con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y la Policía de Perú.

La Policía ecuatoriana indicó que Bazán será puesto a disposición de las autoridades peruanas, después de que el pasado 17 de septiembre fuera incluido en la lista de delincuentes más buscados por Perú, con una recompensa de 300.000 soles (77.500 euros) para quien aportara información de su captura.

El líder de La Jauría, que es una banda rival de Los Pulpos por el control de actividades ilícitas como la minería ilegal, el sicariato, extorsiones y secuestro en Trujillo, en la costa norte del país, es reclamado por la justicia de Perú por secuestro y registra actualmente una condena vigente de cadena perpetua.

Tras conocerse su detención, el ministro peruano del Interior, César Astudillo, informó que se comunicó con su homólogo ecuatoriano, John Reimberg, quien brindó las facilidades para concretar su pronta expulsión a Perú.

Las autoridades ecuatorianas deberán determinar las medidas de seguridad para trasladarlo hasta Aguas Verdes, donde se encuentra el principal paso fronterizo peruano con Ecuador y será recibido por la Policía peruana para su posterior traslado a Lima.