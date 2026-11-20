La firma del documento se realizó en la sede de la Cancillería peruana por parte del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro.

El embajador estadounidense señaló en un mensaje publicado en redes sociales que la suscripción de este instrumento busca "fortalecer la respuesta ante desastres y conectar las capacidades de empresas y expertos estadounidenses con las necesidades de Perú".

"Así se construyen alianzas reales que generan un impacto duradero para los peruanos", apuntó.

Navarro señaló posteriormente en declaraciones a medios locales que la Administración de Donald Trump se ha volcado a cooperar con Perú para prevenir los efectos e impactos de El Niño.

En ese sentido, recordó que está previsto que llegue al país en enero de 2027 el USNS Comfort, el buque hospital más grande del mundo, que opera la Marina de los Estados Unidos, para atender a personas en caso de que el sistema sanitario de Perú quede colapsado por las inundaciones que se pronostican en la costa norte de Perú debido a El Niño.

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El Niño es un fenómeno sin una periodicidad fija que se caracteriza por el calentamiento anómalo del Pacífico tropical, lo que genera lluvias torrenciales en las costas de Ecuador y el norte de Perú, que se ven afectadas por el desborde de ríos e inundaciones.

El actual episodio de El Niño está catalogado de extraordinario debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical está unos 5 grados centígrados por encima del promedio histórico para esta época del año, por lo que las autoridades pronostican un evento superior en intensidad a los episodios más devastadores como los de 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017.