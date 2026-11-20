El apagado del trigésimo mechero del año, ubicado en la plataforma Shushufindi T-62B, en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, permite avanzar en el aprovechamiento del gas asociado que antes se quemaba, para destinarlo a la generación eléctrica y la producción de gas licuado de petróleo (GLP), señaló la empresa.

El gerente general de Petroecuador, Sebastián Maag Pardo, destacó que este logro representa un avance significativo en la estrategia de sostenibilidad y energética de la empresa.

"Gracias al apagado de estos 30 mecheros durante 2026, Petroecuador deja de emitir más de 280.000 toneladas de CO2 anualmente. Además, el gas asociado que antes era quemado en mecheros será aprovechado para generar más de 15 megavatios de energía, incrementar la producción de GLP y sustituir el uso de diésel en nuestras operaciones", dijo.

Con esta intervención, Petroecuador alcanza el hito de 200 estructuras apagadas y desmanteladas dentro de su plan de eliminación progresiva, donde se identifican 424 mecheros en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, precisó.

La eliminación de cada mechero requiere rigurosos procesos técnicos, ambientales y operativos que pueden extenderse entre 12 y 36 meses, dependiendo de las condiciones geográficas, logísticas y de infraestructura de cada instalación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como parte de este proceso, se ejecutan programas permanentes de monitoreo para evaluar la recuperación de los ecosistemas y verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Estos trabajos se coordinan con el Ministerio de Ambiente y Energía, lo que facilita la planificación de inversiones, la reducción de riesgos operativos y el cumplimiento de las normativas vigentes, según la empresa estatal.

"Petroecuador mantiene como objetivo la eliminación progresiva de los 224 mecheros restantes hasta el 2030, acompañada del fortalecimiento de la infraestructura necesaria para maximizar el aprovechamiento del gas asociado y continuar fortaleciendo la confiabilidad energética de sus operaciones", anunció la firma en un comunicado.

En 2021, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos ordenó la eliminación de más de 400 antorchas de gas que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono y otros residuos tóxicos al ambiente, un proceso que Petroecuador empezó en 2022 y planea terminar en 2030.