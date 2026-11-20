"Tenemos que tratar de tener en la región una relación fructífera con los Estados Unidos, una relación exitosa con Europa e intercambiar", porque de eso se aprende mucho, expresó Mulino en el diálogo presidencial 'Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades', junto con su homólogo dominicano, Luis Abinader.

Mulino señaló que su país, desde antes de la construcción del Canal de Panamá, tenía una vocación de apertura porque unía dos continentes con rutas por las que pasaban "conquistadores, cargadores de oro y portadores de riquezas hacia la Corona", y esa posición estratégica está ampliada hoy con la vía interoceánica abierta al comercio mundial.

"El comercio ya no es sentarnos con los grandes, un grande y un chico a negociar, porque llega el grande y le sube las tarifas al chico y hasta ahí llegó el comercio, como ya ha sucedido y está sucediendo", dijo, y añadió que eso no tiene "ninguna lógica comercial" sino que obedece "al capricho de subir aranceles".

Por eso, el mandatario panameño destacó la importancia de voltear la mirada también al sur, a bloques como el Mercosur y otras iniciativas comerciales y de integración de Centroamérica y el Caribe, que considera fundamentales para que América Latina avance.

En ese sentido, Mulino celebró el hecho de que Panamá haya concretado, en diciembre de 2024, el ingreso al Mercosur en condición de país asociado, porque eso le abrió otra puerta a nuevos mercados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es primera vez que volteamos a ver hacia abajo en la historia de nuestra integración política y regional", subrayó el jefe de Estado panameño.

Mulino consideró ese acercamiento como positivo para todos los miembros del bloque suramericano, a cuyos presidentes les ha dicho: "Yo no he venido al Mercosur a traer un país para competir con ustedes, sino un país para complementarlos a ustedes", afirmó.

En el Diálogo Regional para América Latina y el Caribe, organizado por World Governments Summit (WGS) participan hoy y mañana presidentes, ministros, académicos y empresarios que debaten sobre cómo ampliar la cooperación entre gobiernos, explorar oportunidades de desarrollo e inversión y establecer alianzas entre regiones.