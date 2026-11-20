"Moderación y sabiduría, porque no estamos en una batalla. Todos los presentes son vuestros hermanos. No hay enemigo entre vosotros, ni adversario alguno. Son hijos de esta nación, y su sangre es nuestra sangre", dijo Al Zaidi en un discurso a las fuerzas militares desplegadas en Jurf al Sajar, el bastión de la milicia.

Varias agencias de las fuerzas de seguridad, entre ellas del Ejército, ingresaron este viernes a esta localidad a unos 60 kilómetros al suroeste de Bagdad para reemplazar a los combatientes de Kataib Hizbulá, que controla completamente Jurf al Sajar desde que se lo arrebató al grupo terrorista Estado Islámico (EI) en 2014.

La milicia, la más poderosa de Irak y con estrechos lazos a la Guardia Revolucionaria iraní, rechazó en un primer momento su retirada, pero unas intensas negociaciones mediadas por actores políticos en los últimos días produjeron un acuerdo para evitar un choque armado con las fuerzas de seguridad iraquíes.

Las conversaciones dieron como fruto que brigadas de la amalgama de milicias progubernamental Fuerzas de Movilización Popular (FMP), de la que Kataib Hizbulá forma parte, se encarguen de controlar ciertas zonas de Jurf al Sajar, donde también están desplegados la Policía Federal y de Energía, el Ejército e incluso el Servicio Antiterrorista.

Bagdad acusa a Kataib Hizbulá de estar detrás de una trama multimillonaria de contrabando de petróleo organizada desde 2021 en la zona, unos hechos que el grupo ha negado, al tiempo que ha acusado al Gobierno de Al Zaidi de querer encubrir otros casos de corrupción con esta campaña.

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"Nuestra decisión es inquebrantable: ninguna arma fuera de la autoridad del Estado, ninguna arma que no sea de Irak, ninguna decisión que no sea de Irak, y ninguna bandera más alta que la de Irak", insistió el primer ministro en su discurso, en el que prometió "proteger la riqueza" del país y "frustrar la corrupción y la rebelión".

La tensión con Kataib Hizbulá se suma a la generada por los planes de Bagdad para que entregue sus armas, algo que la milicia rechaza al considerar que el Gobierno iraquí está presionado por Estados Unidos -que considera a esta facción como terrorista- para tomar acciones contra grupos afines a Irán en el país árabe.