"Hoy tendremos la oportunidad (…) de abordar por separado la seguridad regional y el funcionamiento de nuestra base militar", dijo Putin a Rajmón al inicio de una reunión entre ambos en Dusambé, capital tayika, según medios rusos.

Putin llegó a Tayikistán, donde Rusia cuenta con una base militar desde 2004, procedente de la ciudad china de Shenzhen, donde participó en una cumbre de los líderes de la APEC y una reunión tripartita con sus homólogos estadounidense y chino.

Durante la reunión con Rajmón, Putin destacó la dinámica positiva de las relaciones económicas entre ambos países. "El año pasado, nuestro intercambio comercial creció más del 25%, y este año, en los primeros nueve meses, ha aumentado casi un 19%. Es un buen ritmo", afirmó Putin.

Asimismo, agradeció al líder tayiko su gran interés en el desarrollo de las relaciones con Moscú. “Todo avanza a buen ritmo, con un gran número de empresas de capital ruso. Más de 70 regiones de Rusia cooperan con diversas regiones de Tayikistán", aseveró.

Putin también se refirió a los contactos humanitarios entre ambos países y elogió la atención que Rajmón presta al desarrollo del idioma ruso en Tayikistán, país étnica y culturalmente cercano a Irán.

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"Usted presta atención al desarrollo del idioma ruso. Lo apreciamos enormemente", dijo Putin al mandatario tayiko, quien la semana pasada asistió en Moscú a una cumbre de los líderes de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, apodada la ‘OTAN rusa’.

Tayikistán es uno de los pocos socios y fieles aliados de Moscú en el espacio postsoviético tras las tensiones que surgieron en sus relaciones con países del Cáucaso Sur y Moldavia, vecina de Ucrania.