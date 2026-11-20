Los hechos sucedieron el pasado 22 de septiembre, cuando Daniel Thomas, el verdadero nombre del fundador de 'Plataforma Patriótica', se dirigió con una embarcación a un operativo de asistencia a inmigrantes en el Canal de la Mancha, se acercó a una lancha de que acababa de desembarcar un grupo de ellos y rajó la parte neumática cuando aún había una persona dentro.

El juez que lo condenó resaltó el hecho de que Tommo grabó sus actos para postearlo más tarde en sus redes sociales, lo que según el magistrado revela "un alto grado de premeditación".

En aquel vídeo se oye a Tommo decir a la cámara: "Esto es lo que va a pasar a cualquiera en estas barcas. Vale, estás en territorio inglés. Esto es Inglaterra, ya no es Francia. Fuera del bote, tenéis tiempo de salir del bote", y añade, dirigiéndose a los voluntarios: "¡Traidores!".

Danny Tommo, de 37 años, escuchó la condena desde la cárcel donde guarda prisión preventiva. Tendrá que cumplir su condena entre rejas porque ya en el pasado ha sido condenado en otras cinco ocasiones, una de ellas a dos años de cárcel por un secuestro.

La llegada irregular de inmigrantes por vía marítima a las costas británicas se ha convertido en uno de los temas más políticamente calientes y es el que alimenta el discurso de los distintos grupos de ultraderecha que han ido apareciendo en los últimos años, contaminando también a los partidos tradicionales.

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Los dos últimos gobiernos laboristas tienen a gala haber reducido drásticamente el número de llegadas irregulares la país por vía marítima: en los diez primeros meses de 2026 se registraron 23.983 entradas irregulares, un 39 % menos que en el mismo periodo del año anterior. A su vez, en todo 2025 la inmigración neta al país se redujo un 48 % con respecto a 2024.