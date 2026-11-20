El nuevo espacio de debate reunió a cuatro asociaciones nacionales de autoridades locales y regionales ucranianas y contó con la presencia institucional del ministro de Comunidades, Territorios y Desplazados Internos de ese país, Vitalii Bezhin, y el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.

En un comunicado, sus miembros subrayaron la importancia de la descentralización, el refuerzo de la capacidad administrativa y financiera a nivel regional y local y la garantía de un diálogo periódico entre todos los niveles de la Administración.

En representación de las regiones europeas, la presidenta del Parlamento del estado federado alemán de Bremen y copresidenta del Comité, Antje Grotheer, declaró que "el futuro de Ucrania está en Europa" y defendió que sus ciudades y regiones "deben tener voz en su configuración" a través de foros como este.

Por la parte ucraniana, la también copresidenta del Comité y presidenta del Consejo Regional de Járkov, Tetiana Yehorova-Lutsenko, se mostró convencida de que el nuevo foro "contribuirá a reforzar el papel de las autoridades locales y regionales en el proceso de adhesión de Ucrania", en su recuperación y "en el desarrollo de asociaciones a largo plazo".

El Ejecutivo comunitario estuvo presente el Comité a través de la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, que señaló la importancia de que la UE trabaje directamente con las comunidades que se encuentran "en el centro de la transformación de Ucrania".

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"Si la Unión Europea quiere estar verdaderamente presente en la transformación de Ucrania debe estar presente allí donde vive la gente. Esto implica escuchar a las regiones, colaborar con los municipios, valorar el liderazgo local, reforzar la capacidad administrativa allí donde más se necesita, y fomentar la participación, el sentido de pertenencia y la confianza", dijo.

Kos abogó por la descentralización, celebró el progreso de Ucrania en el proceso de adhesión y consideró al CdR un "socio de confianza" para "garantizar que la ampliación permanezca cerca de la ciudadanía".

"La descentralización es una elección democrática. Refleja la confianza en los ciudadanos, en las comunidades y en el futuro. Significa que una Ucrania europea moderna se construirá de forma conjunta, con la responsabilidad compartida entre todos los niveles de gobierno", añadió.

El ministro de Comunidades, Territorios y Desplazados Internos de Ucrania, Vitalii Bezhin, destacó que "una integración europea sólida es imposible sin una dimensión local y regional fuerte" y sin el proceso de descentralización que, dijo, está llevando a cabo Ucrania.

"La descentralización en Ucrania refleja, ante todo, la capacidad del Estado para mantener su resiliencia y la capacidad de la sociedad para permanecer unida frente a desafíos extremos, como los que impone la guerra", aseguró el ministro por vía telemática.

También en remoto, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, lamentó los recientes ataques rusos contra su ciudad por parte de Rusia y defendió la labor de las autoridades locales ante "tiempos difíciles".

Durante la sesión inaugural, el Comité aprobó dos declaraciones conjuntas.

La primera destaca "el papel de los municipios y regiones de Ucrania", aboga por que las autoridades locales "sean consideradas socios estratégicos en la planificación y ejecución de la reconstrucción" e "insta a reforzar las asociaciones entre ciudades y regiones de Ucrania y de la UE".

En la otra declaración, con motivo del Día Mundial de los Niños, los miembros condenaron "el secuestro, la deportación y el traslado forzoso sistemáticos de niños ucranianos por parte de Rusia" y calificaron estos actos como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

La reunión también abordó la Conferencia sobre la Recuperación de Ucrania de 2027, que tendrá lugar en Tallin (Estonia) y en la que también participará el CdR.