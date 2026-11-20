Según la nota oficial, el diplomático estonio fue citado por las "acciones hostiles" adoptadas por Tallin, que Moscú considera inadmisibles. Añade que el cierre de la frontera -unos 135 kilómetros- es un paso que busca "caldear hasta el extremo las relaciones" con Rusia y "en la región del Báltico".

Las autoridades rusas echaron en cara al representante báltico que su país tomara la decisión "sin ninguna clase de consulta con Moscú" y destacó que el cierre de los pasos fronterizos tendrá consecuencias "muy negativas" para la economía del pequeño país, especialmente en la zona fronteriza, habitada por un gran número de rusos étnicos.

La portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, asegura que la decisión "unilateral", que comparó con levantar un 'un telón de acero', supone una "violación de los derechos e intereses de una gran parte de los compatriotas rusos" que residen en suelo estonio.

Y añadió que "la parte rusa se reserva el derecho a adoptar las medidas necesarias desde el punto de vista político-diplomático para la defensa de sus intereses nacionales". Según fuentes oficiales, casi la mitad de las personas que cruzaron la frontera en lo que va de año eran ciudadanos rusos.

El Gobierno estonio anunció este viernes la decisión de cerrar la frontera terrestre con la Federación Rusa, lo que supone el cierre de cinco pasos fronterizos. Añadió que en seis meses examinará de nuevo la situación para valorar si anular esa decisión va en beneficio de la seguridad nacional y el orden público.

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El Ministerio de Exteriores estonio matizó que dichas restricciones afectarán exclusivamente al paso por carretera y no implicarán a aquellas personas y cargamento que crucen la frontera en tren, ya estrictamente limitado.

Tallin denunció lo que llamó "actividades hostiles continuadas contra Estonia y otros países europeos", en referencia al reciente intento de sabotaje contra una empresa de defensa estonia atribuido a Moscú, algo que Zajárova puso en duda.

"Las acciones hostiles de Rusia tienen consecuencias. Ya hemos dicho antes que si los ataques continúan, tomaremos los siguientes pasos para proteger nuestra seguridad. Ahora lo haremos. Estonia actúa de forma tranquila y reflexiva, pero con determinación. No dejaremos que Rusia use nuestra apertura contra nosotros", afirmó Kristen Michal, primer ministro estonio.

El Ejecutivo admitió que el cierre de la frontera afectará a los residentes del noreste y el sureste de Estonia, que tienen "seres queridos, trabajo, propiedades u otros vínculos en el otro lado de la frontera". Sin embargo, enfatizó Michal, pese a este impacto, "nuestro primer deber es proteger a las personas de Estonia y la seguridad del país".

Tras el cierre en su momento de la frontera finlandesa, los únicos países europeos que mantendrán abiertas sus fronteras con Rusia son Noruega, Letonia, Lituania y Polonia, las dos últimas de las cuales limitan con el exclave ruso de Kaliningrado.