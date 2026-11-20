"Si alguien en Bruselas está interesado en esa clase de negociadora con Rusia, entonces eso demuestra bien a las claras qué resultados esperan conseguir en el diálogo con nosotros", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa.

En respuesta a la pregunda de si Moscú considera admisible la candidatura de la estonia, añadió que el resultado que busca la Unión Europea es "abortar cualquier iniciativa de paz (...), algo que a ella, bajo mi punto de vista, se le da muy bien".

Al mismo tiempo, subrayó que Rusia está "abierta al diálogo con todo el que esté dispuesto a contribuir de manera constructiva al proceso de arreglo ucraniano".

Sin embargo, agregó, entre los dirigentes europeos "no se observa" una disposición a negociar con Rusia y acusó a la jefa de la diplomacia comunitaria de "estar dispuesta a sabotear cualquier acuerdo que tenga en cuenta los intereses de Rusia".

Recientemente, Kallas insistió en que ella puede representar a la UE en las negociaciones sobre Ucrania pese a que los líderes comunitarios no la han escogido para esa labor. Durante una cumbre informal en Dublín, los líderes de los Veintisiete descartaron un representante único en futuras rondas organizadas por Estados Unidos en Abu Dabi.

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En su lugar, optaron por enviar a un equipo con representantes de los países del E5 (Alemania, Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido), además de la Comisión y el Consejo europeos.

"Me mantengo firme en mis palabras y estoy dispuesta a desempeñar también esta labor (...) como también dije en Dublín; los líderes siempre pueden tomar decisiones diferentes", comentó Kallas.

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, aseguró este viernes que espera una respuesta de los representantes de la UE a la invitación cursada por el presidente ruso, Vladímir Putin, para que visiten Moscú.

"Esperamos su respuesta a la invitación (...) Se trata de que acepten esa invitación, si tienen tal deseo, y lleguen a Moscú, pero eso no significa su inclusión en el llamado formato trilateral", precisó.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, evitó comentar quién de los europeos podría responder a la invitación rusa. Al ser preguntado a quién esperan en Moscú, Peskov dijo que ”hay ciertos contactos” sobre ese asunto, pero rehusó entrar en detalle públicamente hasta que haya "más claridad".

"Tenemos que entender con qué (agenda) Europa va a participar en esas negociaciones (de paz). Por lo tanto, por los canales diplomáticos hemos propuesto a los europeos venir a Moscú para que nosotros entendamos su postura", dijo Putin el jueves durante una rueda de prensa en China.

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este jueves que resulta evidente que habrá que buscar un lugar neutral para una reunión directa entre Europa y Rusia tras conocer la invitación de Putin.