En el marco de la cumbre climática COP31, que concluye hoy en Antalya (Turquía), se fraguó la adhesión de esos seis nuevos países a un compromiso que reúne a gobiernos que quieren actuar urgentemente para proteger los arrecifes de coral con mayor resiliencia climática.

Esos Gobiernos reconocen el papel fundamental de los arrecifes en la economía azul, en la protección de costas, en la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades.

Con las nuevas adhesiones, la coalición alcanza 30 firmantes: 29 países y un territorio francés de ultramar, además de más de 50 organizaciones colaboradoras.

En un comunicado emitido desde la COP31, Senimili Baleicakau, directora de Medio Ambiente y presidenta del Centro Nacional de Fiyi para la Conservación de los Arrecifes de Coral (NHCRC), señala que para comunidades como la suya, Fiyi, "los arrecifes de coral son mucho más que lugares hermosos que visitar" pues "proporcionan alimentos, protegen hogares, sostienen medios de vida y nos conectan con las generaciones que nos precedieron".

Remarca que "la verdadera medida de este compromiso mundial no será el número de firmas recogidas, sino el impacto que tenga en las personas que viven junto a estos arrecifes".

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El acuerdo sobre Arrecifes de Coral Resilientes al Cambio Climático constituye un compromiso político conjunto destinado a "llevar a la práctica los mejores conocimientos científicos disponibles", señala.

En él, los gobiernos firmantes acuerdan proteger los arrecifes identificados por su mayor potencial de persistencia frente al cambio climático y a protegerlos, utilizando los mejores conocimientos científicos disponibles.

Asimismo, se comprometen a "integrar los arrecifes resilientes al cambio climático en los planes nacionales de biodiversidad y clima; reducir las amenazas locales; y movilizar nueva financiación internacional para la conservación de los arrecifes de coral.

Pero también a hacer un seguimiento de los avances e informar sobre ellos mediante sistemas rigurosos de vigilancia de los arrecifes y garantizar que las soluciones sean equitativas, inclusivas y estén basadas en la gestión y protección locales.

La adhesión de esos seis nuevos países se produce en un momento en el que los últimos avances científicos sobre la resiliencia de los arrecifes de coral refuerzan los argumentos a favor de la acción nacional.

"Lo que comenzó con 11 gobiernos se ha convertido en una coalición mundial que demuestra la creciente voluntad política de proteger estos arrecifes esenciales", destacó Marie-Celine Piednoir, coordinadora del Compromiso de Alto Nivel.