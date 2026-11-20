"Hay que conseguir que todos los países sancionen con severidad a estos vendedores de ilusiones, a estos traficantes" mediante una "política penal firme", afirmó el ministro senegalés de Justicia, Moussa Sarr, en el último día de una conferencia regional sobre migración que reunió en Dakar a representantes gubernamentales y ministros de una quincena de países de la región.

"La cuestión de la migración es un problema transnacional que ningún estado puede resolver por sí solo", añadió Sarr, según recogen medios locales.

Para el ministro, "una mejor gestión de las fronteras podría contribuir a mejorar las relaciones entre los estados y a prevenir los conflictos" en la región.

El encuentro ministerial se celebró entre los días 18 y 20 de noviembre en la capital senegalesa, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas y contó con la presencia de su directora general, Amy Pope.

La reunión, que buscaba poner la primera piedra un proceso de cooperación entre los países de la región, concluyó con la adopción de la Declaración de Dakar y de una Hoja de Ruta Regional para 2027-2028, que establece "prioridades compartidas", según un comunicado de la OIM.

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Entre ellas, figuran "la ampliación de las vías de migración regular, la inversión en empleo, en competencias y en comunidades resilientes, y el refuerzo de la gobernanza migratoria y la protección de los migrantes".

También forman parte de sus objetivos "salvar vidas, abordar las presiones que subyacen a los peligrosos viajes irregulares y apoyar el retorno voluntario y la reintegración sostenible", precisó la OIM.

"Hay que crear las condiciones que permitan a los jóvenes quedarse, ofrecerles perspectivas y oportunidades de conseguir un empleo decente, pero sobre todo, hacerles comprender que el futuro de África y de nuestros países de África occidental no puede construirse sin ellos", recalcó Sarr.

Por su lado, Pope subrayó que "la mayoría de las personas que se desplazan por África occidental permanecen en la región y muchas de ellas están buscando trabajo".

"Todavía hay demasiados jóvenes que arriesgan sus vidas en viajes peligrosos y no podemos esperar más para actuar (...) Los países necesitan trabajar juntos a lo largo de estas rutas e invertir en empleo, formación y desarrollo" así como "abrir vías seguras y legales para cruzar las fronteras", agregó.

Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas Canarias (océano Atlántico), una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo y donde el flujo de embarcaciones ilegales se ha disparado en las últimas semanas.

Según la OIM, al menos 454 personas perdieron la vida o están desaparecidas en esta ruta desde principios de 2026.

Un total de 1.580 migrantes llegaron a Canarias, la inmensa mayoría a la pequeña isla de El Hierro, solo el pasado sábado, a bordo de quince cayucos, en la que supuso la jornada de más rescates en un día en 32 años de historia de la ruta atlántica.

En las últimas dos semanas, la Armada senegalesa rescató a más de 3.100 personas que intentaban migrar irregularmente, un flujo que -según medios locales- no muestra signos de disminuir.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el pasado día 6 a Senegal durante una visita al país a "reforzar la gestión migratoria" ante el repunte de llegadas a Canarias y pidió una "solución conjunta" ante una "compleja situación".

Por su parte, el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, exigió este miércoles "reforzar los controles" en la costa del país y pidió al ministro del Interior un "informe detallado sobre los problemas y las soluciones concertadas" a la migración irregular.