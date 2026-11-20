El primer ministro singapurense, Lawrence Wong, se reunió este viernes en Shenzhen con el mandatario chino, Xi Jinping, y se comprometió a reforzar las alianzas en IA entre la próspera isla -epicentro de esta tecnología en el Sudeste Asiático- y Pekín, que se disputa con Washington el liderazgo mundial en este sector.

China y Singapur han "iniciado negociaciones para actualizar" el acuerdo de libre comercio y esperan que el nuevo marco de cooperación abarque ámbitos como la economía digital. Esto "facilitará el flujo transfronterizo de datos y abrirá nuevas oportunidades para nuestras empresas", apuntó Wong en Facebook.

"Hablamos sobre cómo podemos profundizar la cooperación en tecnologías emergentes, en particular en IA. Ambos países están invirtiendo en IA, y hay mucho que podemos aprender el uno del otro: desde ayudar a las empresas a innovar y aumentar la productividad, hasta preparar a nuestros trabajadores para los empleos del futuro", sostuvo.

En una nota oficial, el Gobierno destacó que ambos líderes también abordaron "la necesidad de profundizar la cooperación en nuevas áreas para responder a las prioridades cambiantes" de los dos países y "abrir nuevas oportunidades de mercado y facilitar la actividad empresarial", sin ofrecer detalles al respecto.

Esta reunión se produce tres días después de que Singapur asegurase que buscará garantizar un acceso seguro a chips y servidores de IA, después de que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara este lunes una norma que limita el acceso a chips y servidores de inteligencia artificial (IA) avanzados a algunos países, entre ellos China y Singapur.

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La regulación tiene como objetivo cerrar un vacío legal que ha permitido a Pekín eludir la prohibición del Departamento de Comercio estadounidense (DOC, en inglés) que impide a las empresas chinas comprar los chips de IA más avanzados diseñados por compañías como Nvidia, el gigante norteamericano de semiconductores.

La semana pasada, el hasta entonces director ejecutivo de dicha empresa, Jensen Huang, dimitió después de que se revelara que había mantenido varias relaciones extramaritales, entre ellas con Alice Huang, supuesta espía china y exejecutiva de la firma de centros de datos Megaspeed, que mantuvo acuerdos comerciales con Nvidia en 2024 y 2025.

Singapur ha dicho que se toma "muy en serio" su reputación internacional y que no tolerará que las empresas la utilicen para eludir o infringir leyes de otros países en sus actividades comerciales internacionales, incluidos los controles de exportación.