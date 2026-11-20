En un comunicado emitido este jueves, el Ministerio sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación celebró la decisión y la calificó de "un paso importante" para garantizar justicia a las víctimas rohinyás, una de las minorías étnicas de religión musulmana, y en menor medida hindú, más perseguidas y castigadas del mundo.

La sentencia, emitida este jueves en el caso presentado por Gambia contra Birmania, supone la primera vez que la CIJ declara a un Estado responsable de cometer genocidio.

El tribunal concluyó que Birmania cometió asesinatos contra miembros de la comunidad rohinyá, les causó graves daños físicos y mentales e impuso medidas destinadas a impedir nacimientos con la intención de destruir una parte sustancial de ese grupo.

La CIJ ordenó asimismo a Birmania reparar los daños causados, incluida la restitución y, cuando ésta no sea posible, la compensación a los rohinyás, además de adoptar garantías para evitar la repetición de estos hechos.

Sudáfrica instó al país asiático a aplicar íntegramente el fallo, incluida la adopción de medidas "inmediatas y efectivas" para investigar a las personas sospechosas de cometer actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio y, cuando corresponda, procesarlas y castigarlas.

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Pretoria afirmó además que estudiará "cuidadosamente" la sentencia y evaluará sus implicaciones para el derecho internacional y para otros casos actuales y futuros relacionados con la Convención sobre el Genocidio.

Sudáfrica mantiene precisamente ante la CIJ un procedimiento contra Israel, iniciado en diciembre de 2023, en el que acusa al Estado israelí de vulnerar sus obligaciones bajo esa convención por su ofensiva en la Franja de Gaza, acusaciones que Israel rechaza.

Gambia presentó el caso contra Birmania ante la CIJ en noviembre de 2019, con el respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), por las operaciones lanzadas por las fuerzas de seguridad birmanas contra los rohinyás en 2017.

Aquella campaña provocó la muerte de más de 10.000 personas y obligó a cientos de miles de rohinyás a huir hacia el vecino Bangladesh, según Naciones Unidas.