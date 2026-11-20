"Puedo decir que la tendencia de los últimos 13 años, desde un punto de vista numérico y estadístico, es positiva", indicó el ministro tras presentar las estadísticas de criminalidad en una rueda de prensa en Pretoria.

Sin embargo, reconoció que las cifras de delitos violentos en el país "siguen siendo muy elevadas".

Según el informe del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), los homicidios cayeron un 3,5 % entre julio y septiembre de este año, con 204 casos menos que en los mismos meses de 2025.

"Las pandillas siguen matándose entre sí, y gran parte de nuestra gente en esas comunidades continúa sufriendo en medio del fuego cruzado. Por lo tanto, tengamos un debate más serio sobre cómo abordar la violencia de las pandillas en el país", añadió Cachalia.

Los crímenes violentos clasificados como delitos de contacto también bajaron un 2,3 % en general, con una reducción del 7,4 % en los robos comunes y del 10,2 % en los robos agravados.

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Aunque las agresiones sexuales se redujeron un 2,7 %, la cifra sigue siendo elevada, con hasta 12.444 casos registrados.

"Hay algo en lo que no se está poniendo el foco. Las comunidades afectadas por la violencia de las pandillas son aquellas que, durante generaciones, han sufrido el legado del apartheid espacial, la marginación, la exclusión, la falta de oportunidades y una prestación deficiente de servicios", declaró Cachalia.

Tras ello, realizó un llamamiento a actuar en estas comunidades no solo a través de las fuerzas del orden, sino a través del desarrollo.

"Los jóvenes de estas comunidades precisan oportunidades; necesitamos, y ellos necesitan, una infraestructura pública sólida", incidió.

Sudáfrica ha registrado en menos de una semana tres tiroteos masivos que se han saldado con al menos 23 muertos en el municipio de Botshabelo (en el Estado Libre, centro), en las afueras de la ciudad de Pietermaritzburg (este) y en el asentamiento informal de Jeffsville, cerca de la capital, Pretoria.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, un país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.