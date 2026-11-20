En declaraciones a EFE, el presidente del Sindicato Alemán de Policía (DPoIG), Heiko Teggatz, señaló que "lamentablemente, es de temer que delincuentes de extrema izquierda y alborotadores de origen migrante se infiltren como 'caballos de Troya' entre los manifestantes pacíficos" y exigió, en caso de haber indicios concretos en esta línea, prohibir las protestas.

Agregó que la Policía ha tomado en cuenta la experiencia de las protestas de hace tres semanas y contará con un fuerte presencia, con el objetivo de proteger las concentraciones pacíficas e identificar y aislar de antemano a los posibles alborotadores para prevenir la comisión de delitos.

La iniciativa 'Gen Z regelt', ('GenZ lo arregla'), una red organizada de forma descentralizada, ha convocado concentraciones en Berlín, Colonia, Fráncfort y Múnich, a las que se suman casi setenta más, para exigir inversiones en educación, seguridad social, sanidad, protección del clima y una vida asequible, y manifestarse en contra del posible regreso del servicio militar obligatorio.

En tanto, la Conferencia Federal de Estudiantes (BSK), que optó por desmarcarse de las protestas convocadas por Gen Z lo arregla' hace tres semanas al argumentar una "falta de transparencia" en la estructura organizativa y una "tendencia a la violencia", anunció entonces una manifestación propia para este viernes en Berlín, centrada de forma muy especifica y consciente en la educación, la escuela y la política educativa, recordó en rueda de prensa su secretaria general, Amy Kirchhoff

Las protestas juveniles convocadas por 'Gen Z lo arregla' el pasado 31 de octubre en cuatro ciudades y a la que se sumaron otra treintena en todo el país habían trascurrido de forma mayoritariamente pacífica, después de que la iniciativa se hubiera distanciado explícitamente de la violencia, pero se vieron seguidas por otras concentraciones en las que se registraron incidentes vandálicos, de los cuales los más graves se registraron en Fráncfort.

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Kirchhoff lamentó este viernes que el gran debate se centre en "cuál es el potencial de violencia y cuál es su magnitud" y de si se trata del próximo movimiento del tipo 'Fridays for Future', en lugar de mirar qué es lo que lleva a los jóvenes a sacrificar su tiempo libre en organizaciones y en salir a la calle.

"Los jóvenes no somos unidimensionales y no somos la generación joven que se centra en un solo tema, sino que somos polifacéticos, y eso es precisamente lo que demuestran ahora mismo las protestas en distintos lugares con diferentes temas centrales", señaló respecto a las numerosas manifestaciones de diversa temática convocadas para este viernes.

No se trata de no una "generación fragmentada", sino una con muchos temas que a pesar de todo, "puede ponerse de acuerdo en que, en este momento, se nos escucha tan poco en el ámbito democrático que nuestra opción más sencilla y mejor es salir a la calle", defendió.

"Lanzamos un declaración de guerra al Gobierno del (canciller, Frierich) Merz. No vamos a quedarnos de brazos cruzados ante los recortes sociales, el desmantelamiento de nuestras universidades y centros educativos, el aumento del gasto en armamento y la posible reintroducción del servicio militar obligatorio", dijo por su parte en rueda de prensa Veronika Dinter, portavoz de 'Gen Z lo arregla' en Berlín, ditada por la cadena NTV.

"Si nos mostramos decididos y generamos presión social desde la base, entonces podremos cambiar realmente las cosas", añadió.