El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, dijo -en una conferencia de prensa- que buscarán en Miraflores las respuestas que no les han dado, pese a participar en mesas de diálogo con autoridades laborales, y espera que Rodríguez reciba ese día a los manifestantes.

"Hemos actuado de muy buena fe, asistiendo al diálogo, inclusive soportando críticas porque vamos a esas reuniones, pero uno se cansa y se cansan los trabajadores", expresó el sindicalista, quien advirtió que, de no recibir respuesta, convocarán un paro nacional.

En ese sentido, el también miembro de la Intersectorial de Trabajadores aseguró que los empleados públicos no van a ceder porque saben que "el Gobierno tiene dinero".

El Ejecutivo venezolano informó recientemente de que el país recibió 15.603 millones de dólares desde enero hasta el pasado 12 de noviembre, principalmente por la venta de petróleo y derivados.

Desde marzo de 2022, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, lo que hoy equivale a 14 centavos de dólar al mes, complementados con dos bonificaciones para los trabajadores públicos que suman 240 dólares y que no inciden en el cálculo de beneficios como prestaciones sociales, vacaciones o utilidades.

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El presidente del Sindicato de Maestros del Distrito Capital (Caracas), Edgar Machado, aseguró que el sector educativo también marchará el 24 de noviembre y que habrá "movilizaciones en distintas regiones del país", según un comunicado de prensa.

Machado pidió garantizar el derecho a la protesta pacífica y permitir el desarrollo de la movilización, dado que las autoridades suelen impedir el paso hacia Miraflores de manifestantes contrarios al chavismo.

Así sucedió el pasado 13 de octubre, cuando la Policía Nacional bloqueó varios pasos viales y los obligó a desviarse, por lo que no pudieron completar la ruta original, que era llegar hasta Miraflores.

Ese día, un grupo de sindicalistas logró entregar un documento a autoridades del Gobierno en el que exigen la restitución de sus derechos laborales y la mejora de ingresos.