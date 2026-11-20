El fallo fue emitido por un tribunal contra los estadounidenses Harold Joseph Green, William James Murdock y Gary Lee Johnston, así como también el hondureño Ramón Trejo Nájera, informó este viernes el Poder Judicial en un comunicado.

En el mismo veredicto, el tribunal absolvió a Green y Murdock del delito de trata de personas agravada con fines de explotación sexual comercial en perjuicio de Peña, al considerar que el Ministerio Público (Fiscalía) no logró acreditar su participación. Ambos eran los únicos acusados por ese delito, según la resolución judicial.

Johnston ya había sido condenado en octubre de 2025 a 32 años y seis meses de prisión por trata de personas agravada en su modalidad de explotación sexual y por tres delitos de pornografía infantil.

Tras declarar culpables a los cuatro por asociación para delinquir, los jueces determinaron que deberán continuar en prisión preventiva y conocerán la pena concreta el próximo 9 de diciembre.

De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio oral y público, los cuatro hombres formaban parte de un grupo denominado 'Delta Teams', cuyos integrantes contactaban a mujeres a través de redes sociales y teléfonos para ofrecerles "dinero a cambio de favores sexuales" en Roatán, en el Caribe de Honduras.

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Las investigaciones también documentaron que, desde 2021, algunos de los implicados constituyeron empresas vinculadas al sector turístico que presuntamente utilizaban para recibir a mujeres previamente contactadas.

Los jueces recomendaron a la Fiscalía hondureña continuar las investigaciones, especialmente en torno a un número telefónico con el que Angie Peña mantuvo comunicación durante los dos días previos a su desaparición.

Peña desapareció el 1 de enero de 2022 después de salir desde West Bay, en la isla de Roatán, en una moto acuática junto a una hermana mayor, quien también utilizaba otra moto acuática, aparentemente acompañadas de un guía.

Durante el recorrido, ambas decidieron continuar solas y una de ellas regresó al punto de partida para dejar al guía y luego salió nuevamente, sin que se volviera a saber de Angie, según las versiones difundidas en 2022.

Aunque la primera hipótesis policial apuntaba a un ahogamiento accidental, la insistencia de los familiares, que denunciaron sospechas de un secuestro, llevó a las autoridades a abrir una línea de investigación criminal.

Días después del suceso, la moto acuática, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de la joven fueron hallados en un cayo de Belice.