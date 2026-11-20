El accidente ocurrió durante la noche del jueves en una mina ubicada en la vereda (aldea) Los Tunjos, donde se produjo una explosión cuyas causas todavía se encuentran bajo investigación.

La ANM indicó que trabaja en coordinación con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados de los tres trabajadores fallecidos.

Este nuevo accidente se produce menos de una semana después de otra explosión en una mina de carbón del municipio de Chita, también en Boyacá, donde el pasado 14 de noviembre murieron al menos dos mineros y otros dos quedaron atrapados en el interior del socavón.

En ese caso la explosión se produjo en una mina de la vereda La Playa y fue atribuida a una acumulación de gas metano. Los equipos de Salvamento Minero trabajaron en las labores de rescate y tuvieron que realizar tareas de ventilación y adecuación del sostenimiento de la explotación.

Hace menos de un mes otra explosión en una mina dejó cuatro trabajadores muertos en el municipio de Landázuri, en el departamento de Santander (noreste).

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La minería subterránea de carbón es una actividad habitual en distintas localidades de la región Andina colombiana, donde las explosiones de gas metano constituyen uno de los riesgos asociados a la explotación.

El pasado 20 de agosto al menos trece personas murieron y siete resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.