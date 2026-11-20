"No quiero hablar de garantías de seguridad porque primero tenemos que llegar a un acuerdo. Así que, cuando tengamos un acuerdo, participaremos (en la protección de Ucrania), porque así lo deseamos", dijo Trump en una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca para resumir su gira por Asia, que incluyó encuentros con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el de China, Xi Jinping.

El mandatario respondió de esta manera al ser preguntado por la reacción del viceministro ruso de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, a lo dicho el jueves por uno de los enviados especiales estadounidenses para Ucrania, Jared Kushner, que aseguró durante su encuentro con aliados europeos que Rusia empieza a estar dispuesta a aceptar garantías para Ucrania inspiradas en el artículo 5 de la OTAN.

Riabkov afirmó este viernes que Moscú sigue considerando "inaceptable" cualquier fórmula que implique una "cuasiadhesión" ucraniana a la Alianza.

"Diremos cosas, ellos dirán cosas, y el presidente Putin tiene que hacerlo también", respondió Trump al ser preguntado sobre si la cuestión de las garantías de seguridad para Kiev se trataron durante el encuentro bilateral que mantuvo en la víspera en Shenzhen (China) con el mandatario ruso.

El republicano insistió en que Putin "quiere que esto se resuelva" y que el principal obstáculo sigue siendo la profunda enemistad entre el presidente ruso y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de volver a expresar su optimismo sobre la posibilidad de que se alcance pronto un acuerdo de paz.