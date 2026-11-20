"Seré cauto en mis palabras, porque es un asunto grave, pero parece que, en efecto, estamos ante una provocación intencionada", dijo Tusk en una rueda de prensa en Varsovia, en la que confirmó que los tres objetos que violaron el espacio aéreo polaco e impactaron en suelo de Polonia eran rusos.

"Estos incidentes, y ésta no es sólo mi opinión, sino también la de mis socios extranjeros, incluido el secretario general de la OTAN (Mark Rutte) no parecen ser accidentales", agregó.

Asimismo, Tusk anunció que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, estará mañana en Varsovia y ofrecerá una rueda de prensa en la capital polaca que, dijo, servirá para "conocer las intenciones del mando de la OTAN tras la nueva provocación rusa".

El propio Rutte condenó en su cuenta de X que un incidente que calificó de "claramente peligroso" tras mantener una conversación con Tusk.

El jefe del Gobierno polaco dijo que, en su opinión, "no es casualidad que estos objetos cayeran cerca de donde se están llevando a cabo las maniobras de las tropas de la coalición (...) durante la visita de los ministros de Defensa de varios países participantes en estos ejercicios".

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En las maniobras militares "Koalicja26.2", que se desarrollan cerca de las zonas de los impactos, participan casi 3.000 soldados de 11 países de la OTAN, incluida España, pero no cuentan con la participación de Estados Unidos.

Sobre la reacción de la Casa Blanca al incidente de este viernes en el espacio aéreo polaco, Tusk subrayó que "Estados Unidos no quiere reaccionar de forma desproporcionada, no quieren que esta reacción provoque otra espiral similar, y lo entiendo".

"Pero no siempre, por decirlo suavemente, estoy de acuerdo con la evaluación, la interpretación de la parte estadounidense en lo que respecta a estos sucesos", sostuvo, sugiriendo tibieza en la reacción de Washington.

Tusk insistió en que, tras la investigación en curso, las autoridades polacas ofrecerán información "con total fiabilidad sobre lo que realmente sucedió, no sobre lo que le conviene a alguien".

"Por eso informé rápidamente al secretario general de la OTAN sobre los hallazgos hasta el momento, para que no se intente ocultar el problema con especulaciones", abundó.

En el marco de un ataque ruso contra Ucrania en el que las fuerzas de Moscú usaron cerca de un centenar de misiles y unos 400 drones, se detectaron varias violaciones del espacio aéreo polaco y tres de ellos impactaron en el suelo.

Los sistemas rusos identificados por Polonia son un misil de crucero Kh-101 que causó un incendio en Nowy Lipowiec (Lublin), un misil aún en análisis hallado en un bosque de Rudnik nad Sanem (Subcarpacia) y un dron a reacción Geran-5 que dejó un cráter en Mołodycz (Subcarpacia), todos ellos a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania.

El incidente movilizó cazas polacos y aliados y obligó a suspender temporalmente el tráfico aéreo en el aeropuerto oriental de Rzeszów.