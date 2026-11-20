"Unos misiles rusos han violado el espacio aéreo polaco. Esto se suma a una serie de provocaciones continuas", indicó el Ministerio de Exteriores alemán en X, que subrayó: "nos mantenemos firmemente del lado de nuestro vecino y aliado de la OTAN".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, también condenó el incidente, que calificó de "otra violación del espacio aéreo de Polonia y de la OTAN", y mostró su solidaridad con Polonia y su población.

El presidente lituano, Gitanas Nauseda, aseguró que el suceso demuestra que Rusia es una amenaza para toda Europa y afirmó, en línea con Tusk, que el momento en el que se produce no es casual.

"La Coalición de Voluntarios está celebrando su primer ejercicio militar en suelo polaco. Hay tropas de 13 naciones preparándose para ayudar a garantizar una paz duradera en Ucrania. Si el misil ruso debía ser una amenaza, no ha logrado intimidarnos", escribió.

También el presidente letón Edgars Rinkevics condenó el "acto temerario" de Rusia y el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, afirmó que Moscú está poniendo a prueba la resolución de Europa y amenazando su seguridad.

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Según las autoridades polacas, un misil de crucero Kh-101 ruso causó un incendio en Nowy Lipowiec (Lublin), se halló un misil aún en análisis en un bosque de Rudnik nad Sanem (Subcarpacia) y un dron a reacción Geran-5 dejó un cráter en Mołodycz (Subcarpacia), en todos los casos a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania.