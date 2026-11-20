Lambrinidis denunció a las puertas del Consejo de Seguridad, junto a embajadores de miembros de la UE ante la ONU, los ataques con drones perpetrados por Rusia contra Kiev este jueves.

"Han vuelto a alcanzar infraestructuras civiles y energéticas y han causado víctimas civiles", denunció Lambrinidis.

El embajador comunitario explicó que la última ofensiva rusa afectó a las embajadas de tres países europeos y la brasileña ante Ucrania y violó el espacio aéreo polaco, lo que definió como un "flagrante desprecio del derecho internacional".

"Los ataques indiscriminados contra infraestructuras civiles en el centro de Kiev constituyen claras violaciones del derecho internacional", apuntó, tras recordar que hay una clara obligación jurídica entre distinguir objetivos militares y bienes de carácter civil.

Por eso, el embajador urgió a que Rusia ponga fin a "su guerra de agresión" y acepte "un alto el fuego inmediato, total e incondicional".

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"Expresamos nuestra plena solidaridad con Ucrania, así como con Austria, Brasil, los Países Bajos, Suecia y Polonia. Seguiremos apoyando a Ucrania y trabajando por una paz integral, justa y duradera", concluyó.

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió esta semana a Kiev que llevaría a cabo una respuesta dolorosa después de que el ejercito ucraniano llevara a cabo tres ataques contra el puente de Crimea, región ocupada y anexionada por Rusia en 2014.