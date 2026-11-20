Según informó este viernes la Universidad española de Almería (UAL), el hallazgo forma parte de dos estudios publicados en 2026 por un equipo en el que también participan la Universidad de Chile y la Universidad Finis Terrae. Los investigadores obtuvieron dos tipos de grasas a partir del mismo aceite mediante un proceso que emplea enzimas naturales y prescinde de disolventes orgánicos.

En forma de aceite convencional, estos compuestos tienden a oxidarse con rapidez y el organismo los aprovecha de manera limitada. El equipo modificó su estructura molecular para mejorar su estabilidad y facilitar su absorción.

La UAL apunta a la posible incorporación de estas grasas a alimentos funcionales o suplementos, una aplicación que dependerá de futuros ensayos clínicos en humanos para evaluar su seguridad y determinar las dosis adecuadas.