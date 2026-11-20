Los hechos ocurrieron en el municipio de Carlos A. Carrillo, donde familias y estudiantes se resguardaron en instalaciones deportivas tras escuchar las detonaciones, según reportes de medios locales.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz informó que agentes estatales recababan información sobre un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad cuando fueron atacados por sujetos armados.

"Los agentes repelieron la agresión y desplegaron un operativo. Ningún policía resultó lesionado", precisó la dependencia en un comunicado.

Un civil murió durante el enfrentamiento, mientras que otros dos fueron detenidos, agregó.

Las autoridades también aseguraron armas de fuego y equipo táctico.

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En un video difundido por medios locales, se escuchan varias detonaciones, ante las que los asistentes al desfile comienzan a correr para resguardarse.

Las imágenes muestran la reacción de las personas que se encontraban en el lugar, aunque la balacera ocurrió afuera del acto conmemorativo.

El enfrentamiento ocurrió en un estado que se mantiene entre los principales focos de violencia del país.

El Gobierno federal incluyó a Veracruz entre las ocho entidades que concentraron la mitad de los homicidios registrados en México en lo que va de 2026, mientras la incidencia del secuestro y la operación de grupos dedicados a extorsión, robo de combustible y narcotráfico han mantenido presión sobre varias regiones del estado.

En las últimas semanas, las autoridades federales reportaron además 163 detenidos en la estrategia de refuerzo en el municipio veracruzano de Coatzacoalcos, 103 de ellos presuntamente ligados a organizaciones criminales.

Además, en septiembre dos agentes federales fueron asesinados en el municipio de Omealca durante un operativo para rescatar a dos víctimas de secuestro.