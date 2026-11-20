El movimiento telúrico se presentó a la 19:09 horas (00:09 hora GMT), con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, capital de la región del mismo nombre, y a una profundidad de 127 kilómetros, de acuerdo con los datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento sísmico alcanzó una intensidad de grado V en la escala de Mercalli, por lo que fue percibido entre "un poco fuerte" en las zonas cercanas al epicentro, anotó el Indeci, aunque también se sintió de forma moderada en Lima.

Perú, que está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial, reportó entre enero y mediados de este mes unos 790 movimientos telúricos, según datos del IGP.

El último terremoto devastador en el país andino se registró en agosto de 2007 en la región de Ica, donde un sismo de magnitud 7,9 causó la muerte de unas quinientas personas y millonarias pérdidas materiales.