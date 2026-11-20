El Consejo de Estado, el mayor tribunal administrativo del país, ha rechazado el recurso presentado por la defensa del popular dirigente socialdemócrata contra la sentencia del pasado mayo que anuló su diploma en Administración de Empresas emitido por la Universidad de Estambul, un centro público, informan este viernes los medios.

Con este fallo "se han agotado todos los recursos legales", ha reconocido Ilhan Cihaner, responsable de temas legales del partido socialdemócrata Yeni, al que pertenece también Imamoglu.

Cihaner ha explicado este viernes a EFE que incluso un recurso al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos no suspendería la ejecución de la sentencia.

Imamoglu está en prisión desde marzo de 2025 y está acusado, o ha sido condenado, en diferentes procesos por casos que van desde corrupción a cargos de terrorismo.

Las investigaciones contra él comenzaron tras ser anunciado como candidato opositor en las presidenciales.

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El 18 de marzo de 2025, un día antes de su arresto, la Universidad de Estambul anuló su título universitario, obtenido en 1994, argumentando que fue irregular que Imamoglu estudiara los dos primeros años de Empresariales en una institución privada antes de matricularse en el centro público.

La Constitución turca establece que tener un título universitario es una condición para poder ser jefe del Estado.

Imamoglu ganó las elecciones municipales en 2019 y acabó con 25 años de dominio en la ciudad del partido islamista AKP de Erdogan, que inició su carrera como regidor de esa metrópolis.

Todas las encuestas daban a Imamoglu la victoria ante una eventual contienda electoral con Erdogan.

La oposición socialdemócrata denuncia que las acusaciones contra el alcalde son parte de una campaña judicial dirigida desde el Gobierno de Erdogan para evitar que se presente a las elecciones.

Muchos otros alcaldes socialdemócratas han sido encarcelados en los últimos meses y ayer otros nueve regidores opositores anunciaron su paso al AKP en una ceremonia pública presidida por Erdogan.

El partido socialdemócrata afirma que esos casos de transfuguismo se deben a las coacciones y las amenazas de cárcel que están recibiendo alcaldes opositores.