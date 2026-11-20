La Biblioteca Winston Smith de la Victoria y la Verdad, creada por el artista Hans K. Clausen, ocupa tres estanterías de doble cara y reúne en el Centro de Investigación Avanzada (ARC) el famoso título del escritor inglés editado en diferentes países.

Entre ellos figuran una novela gráfica donada por Richard Blair, hijo adoptivo de Orwell, una edición en braille y ejemplares transformados por estudiantes con ojos dibujados, cadenas y candados.

Destaca también un volumen agujereado a propósito con pólvora por el artista Frank To que, según Clausen, todavía conserva su olor.

La idea de esta 'biblioteca 1984' nació cuando Clausen encontró cinco copias de la novela al vaciar su estudio y decidió releer la novela. "Me hizo darme cuenta de lo importante que había sido para mí y también de lo relevante que sigue siendo hoy", relató.

En efecto, la influencia de aquella novela en el mundo moderno está más vigente que nunca: el Gran Hermano, la hipervigilancia de los ciudadanos, la postverdad y la manipulación de las palabras para darles nuevos significados son parte indiscutida de la vida contemporánea.

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Por ello, Clausen se propuso reunir tantos libros como el año que da título a la obra y presentó el proyecto el 8 de junio de 2024 en la isla escocesa de Jura, donde Orwell redactó la novela, coincidiendo con el 75.º aniversario de su publicación.

La colección mantiene siempre 1.984 volúmenes: las nuevas donaciones, con dibujos, reflexiones o recuerdos personales, sustituyen a ejemplares sin intervenir.

Dos institutos participaron en la personalización de ejemplares, que los estudiantes leen y analizan antes de transformarlos y donarlos a la biblioteca.

Los visitantes pueden dejar mensajes en una máquina de escribir del mismo modelo Remington que usó Orwell. Clausen quiere que la biblioteca sea "un lugar de conversación, un lugar de debate".

Según la Universidad de Glasgow, la inauguración y una proyección cinematográfica agotaron sus entradas, mientras que un encuentro académico reunió a más de un centenar de personas.

Tras tres semanas en Glasgow, en el marco del proyecto universitario POLART, que investiga las relaciones entre el arte y las políticas públicas, la biblioteca regresará a un almacén en Edimburgo hasta el próximo verano.

Clausen mantiene conversaciones con posibles sedes en Londres, Escandinavia y otras zonas de Escocia para 2027, pero ninguna está confirmada, y también le gustaría llevarla a la región del noreste de España que fue muy importante para la vida y obra de Orwell.

"Nos encantaría encontrar una institución o un espacio que quisiera acoger la biblioteca" en Cataluña, explicó el creador a EFE. Por ahora, no hay ninguna sede ni fecha confirmadas.

Para Clausen, llevar allí la instalación sería una forma de "rendir homenaje a Orwell y a la gente de Cataluña", porque la participación del autor en la Guerra Civil española le inspiró para escribir 'Homenaje a Cataluña', en la que Orwell relata su alistamiento con una columna republicana y su progresiva decepción por las interminables luchas intestinas de la izquierda en el frente de guerra.

La exposición contó también con la presencia de Quentin Kopp, presidente de la Orwell Society e hijo de Georges Kopp, quien fue comandante de Orwell durante la contienda.

"Durante la Guerra Civil española, Orwell leyó sobre batallas que no habían tenido lugar (pero) no leyó sobre batallas que sabía que habían tenido lugar", recordó Kopp a EFE.

Aquellas experiencias, explicó, alimentaron su "búsqueda incansable de la verdad y de las pruebas" y su preocupación por el control del lenguaje, algo que se manifiesta de manera más explícita en 1984, con el concepto de la Neolengua y la manipulación de la verdad 'a posteriori'.

Según Kopp, su padre y Orwell se conocieron cuando se dirigían desde la localidad oscense de Alcubierre hacia las trincheras y mantuvieron su amistad hasta la muerte del escritor.