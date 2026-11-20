El fenómeno meteorológico, que se prolongó durante unos 40 minutos, entre las 03:00 y las 03:40 hora local (06:00 y 06:40 GMT), provocó una destrucción generalizada en el municipio y las autoridades investigan la posibilidad de que haya sido alcanzado por un tornado.

"La tempestad destruyó la ciudad. La ciudad acabó", afirmó el alcalde, Gustavo Herter Terra, en declaraciones a radios locales, en las que explicó que unas 8.000 de las 8.600 viviendas del área urbana resultaron destruidas, destejadas o sufrieron daños estructurales.

Los heridos tuvieron que ser trasladados a municipios vecinos, debido a que el hospital local quedó aislado y a que la ciudad se quedó sin suministro de energía eléctrica y agua.

La alcaldía todavía no ha conseguido contabilizar el número de heridos ni calcular la dimensión de los perjuicios materiales. La Defensa Civil estatal también investiga la posibilidad de una segunda víctima mortal.

El temporal derribó árboles, postes de electricidad, muros y estructuras de edificios, además de romper escaparates y esparcir cristales, tejas y otros escombros por las calles.

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La plaza central quedó destruida y la decoración navideña fue arrastrada por el viento.

Entre los edificios afectados figuran la sede de la alcaldía y la iglesia principal, además del único hospital de la ciudad, que quedó parcialmente destejado y aislado por la caída de árboles.

La ciudad también quedó sin suministro eléctrico, agua y servicio de telefonía, mientras que varias carreteras de acceso permanecían bloqueadas por árboles y postes caídos.

Eduardo Leite, gobernador de Río Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y Uruguay, anunció la movilización de equipos de la Defensa Civil, bomberos y Policía Militar para atender a los afectados y coordinar las operaciones de emergencia.

La Defensa Civil había emitido una alerta de temporal para el municipio alrededor de las 03:40 hora local, cuando recomendó a los habitantes que evitaran las zonas de riesgo y buscaran refugios seguros.

El episodio se produce en medio de varias semanas de lluvias intensas y tempestades en el sur de Brasil, fenómenos que están siendo asociados a la influencia de El Niño.

Este mismo fenómeno climático, que puede alcanzar una intensidad histórica este año, también ha contribuido a agravar la sequía en la Amazonía y en otras regiones del norte del país.