La iniciativa es del grupo logístico uruguayo RAS, que presentó el servicio en un acto con el presidente del país, Yamandú Orsi.

Esta primera fase incorpora siete locomotoras y una terminal de transferencia en el departamento (provincia) de Canelones, vecino a Montevideo. En las siguientes etapas, la empresa prevé desarrollar un corredor hasta Rivera, en la frontera con Brasil, y otro hasta Salto, en el límite con Argentina, aunque no precisó plazos.

Asimismo, la empresa tiene previsto extenderse hasta la ciudad norteña de Salto, fronteriza con Argentina, aunque no se indicaron los plazos.

El presidente Orsi afirmó que el proyecto se enmarca en la estrategia del Gobierno de diversificar las inversiones en el país.

“Hay que seguir apostando por los uruguayos que hacen”, señaló.

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Por su parte, el presidente de RAS, Ruben Azar, sostuvo que el proyecto tiene “ambición regional” y que permitirá mejorar la competitividad de las cadenas agroexportadoras uruguayas.

“Durante años, el ferrocarril quedó en un segundo plano en la logística del país, y queremos devolverle el lugar que merece”, afirmó.

La empresa prevé combinar el tren con el transporte por carretera y los servicios portuarios para reducir los costos y los tiempos de traslado de la carga.

Con esta inversión, el capital invertido por RAS en Uruguay asciende a 648 millones de dólares, que incluyen infraestructura portuaria, instalaciones en zona franca, una flota de camiones y un parque logístico. La compañía emplea a más de 1.500 personas en el país.