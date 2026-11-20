En una nota de prensa, la Cancillería indicó que ambos funcionarios conversaron sobre la transición desde la asistencia humanitaria de emergencia hacia la ejecución de proyectos centrados en el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de las capacidades locales y la protección social, sin ofrecer mayores detalles.

Igualmente, Blanco y Rodríguez revisaron las bases de un nuevo marco de cooperación diseñado para responder de manera directa a la prioridades actuales de Venezuela en esta etapa.

En septiembre pasado, el Gobierno de Venezuela y la ONU Comercio y Desarrollo (Unctad) analizaron la posibilidad de establecer una mesa de trabajo en Caracas para definir asistencia técnica en comercio y otras áreas que son consideradas prioritarias para el Ejecutivo chavista.

Según una nota de la Cancillería, el pasado febrero representantes del Gobierno venezolano y la Unctad se reunieron con motivo del 61 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, con miras a fomentar las "relaciones bilaterales y multilaterales que impulsen el comercio y garanticen el derecho" al desarrollo.