"El deterioro de Francia, este instinto de derrota, este espíritu de muerte que nos invade, son otras tantas razones que me llevan hoy a decirles que soy candidato a las elecciones presidenciales de 2027", dijo Villepin, de raíces gaullistas y conservadoras pero que ahora enarbola propuestas más progresistas.

El anuncio lo hizo en la Casa de l'Amérique latine, en París, "uno de los lugares emblemáticos de la Francia Libre", según dijo en referencia a su vinculación histórica con la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial.

En un tono solemne, Villepin explicó que su decisión de lanzarse a la carrera al Elíseo se produce en "un momento de circunstancias excepcionales", marcado, según dijo, por un "deterioro social", un "deterioro de las finanzas públicas" y un "deterioro político".

"Hay una acumulación de preocupaciones que se expresa en nuestro país", afirmó el gaullista, que también denunció una "regresión ecológica" y alertó de que "los peligros del mundo se multiplican y se acercan".

Ante ese panorama, Villepin calificó a Emmanuel Macron de "presidente fantasma" y acusó a su Gobierno de "no saber hacia dónde mirar", al tiempo que le responsabilizó de haber abierto el camino al avance de las dos principales fuerzas radicales del país.

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Villepin denunció que la vida política francesa está "cada vez más confiscada" por "dos grandes fuerzas de la radicalidad", en referencia a la Agrupación Nacional (RN), de Marine Le Pen, y La Francia Insumisa (LFI), de Jean-Luc Mélenchon, favoritos en las encuestas para las Presidenciales.

No obstante, rechazó equiparar a ambas formaciones: "No pongo a la Agrupación Nacional y a La Francia Insumisa en el mismo plano", porque la primera "lleva en su seno una herencia de xenofobia, racismo y antisemitismo, y los pocos reniegos y cambios de postura de los últimos tiempos no cambian nada", mantuvo.

Por ello, Villepin advirtió del riesgo de una "guerra civil" en Francia en caso de que Marine Le Pen llegue a la presidencia de la República. "¿Quién puede pensar que la elección de Marine Le Pen, el próximo mes de mayo, se desarrollaría tranquilamente?", preguntó.

Expresó su preocupación por las tensiones que, a su juicio, podría desencadenar una victoria de Le Pen, en un país que consideró especialmente vulnerable por la acumulación de crisis políticas, sociales y económicas. "La mecánica de la guerra civil comienza por las palabras. Las palabras matan, e incluso hay ideologías que matan", advirtió.

Villepin explicó que lleva dos años trabajando con sus equipos en un programa político de La Francia Humanista, con 258 propuestas, que presentó como una hoja de ruta para "decir la verdad, restablecer el Estado, vivir juntos y continuar Francia".

Abogó por una "democracia social" para que la democracia sea "viva", así como por abordar tanto la deuda pública como la "deuda social" en Francia, "un país de desigualdades", aseguró.

Villepin llevaba varios meses anunciando su intención de concurrir a los comicios, había creado su propio movimiento político, publicado un libro, reforzado su presencia en las redes sociales y multiplicado sus desplazamientos por el país.

Su figura se consolidó a nivel internacional por el rechazo francés a la invasión de Irak de 2003, que defendió desde la tribuna de Naciones Unidas cuando era jefe de la diplomacia francesa.

Su firme condena ahora de la guerra en Gaza contribuyó a su regreso al debate político y le abrió las puertas de un electorado más joven y situado a la izquierda, pese a su trayectoria en la derecha francesa.

La incógnita es si conseguiría transformar esa popularidad en apoyo electoral y si logra reunir al menos 500 avales de cargos electos antes del 12 de marzo próximo para presentarse a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista el 18 de abril.