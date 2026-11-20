A la apertura del parqué neoyoquino, el Dow Jones ganaba un 0,45 %, hasta los 49.319 puntos; el selectivo S&P 500 restaba un 0,52 %, hasta los 7.138 enteros; y el Nasdaq se situaba en 23.517 unidades.

La Bolsa de Nueva York arrancaba así una jornada a la baja después de que los tres principales indicadores cerraran ayer con una caída superior al 2 %.

De hecho, el Dow Jones cerró por debajo de los 50.000 puntos por primera vez desde junio, lo que le acercó a territorio de corrección, ya que ha caída casi un 10 % de su máximo histórico al cierre.

"La venta generalizada del jueves refleja un clima en el que los inversores temen que la euforia por Anthropic pueda marcar el punto máximo del entusiasmo por la inteligencia artificial", explicó el analista Tom Essaye en su informe diario 'Sevens Report'.

Este temor, que según Essaye afectó principalmente al sector tecnológico, favorece la recogida de beneficios y una postura de espera ante el final del año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La salida a bolsa de la tecnológica Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, protagonizó la jornada del jueves. Las acciones de la compañía bajaban un 9,34 % en los primeros compases de este viernes, después de cerrar su primera sesión con una subida del 17 %.

La compañía anunció antes de la apertura del mercado de hoy que la operación total alcanzó los 93.500 millones de dólares después de la sobreasignación (greenshoe) de acciones.

Otras empresas del sector tecnológico arrancaron la jornada con pérdidas: AMD restaba un 6,26 %, SpaceX un 5,61 %, Nvidia un 4,48 % y Broadcom un 2,87 %.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este viernes un 0,32 %, hasta los 82,94 dólares el barril, entre el optimismo de los inversores por el aumento de reservas de crudo en Estados Unidos y nuevos ataques.

Por su parte, el oro se devaluaba un 3,08 %, hasta 3.572 dólares la onza, la plata un 5,34 %, hasta 41,99 dólares la onza, y el bítcoin se situaba en 61.391 dólares.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años perdía 7,4 puntos básicos, hasta el 4,978 % después de que los inversores hayan buscado un refugio ante la caída de la bolsa.