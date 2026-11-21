"Como resultado de la atroz agresión iraní, una instalación industrial civil fue atacada, lo que provocó un incendio en el lugar. La Defensa Civil trabaja para controlar el fuego. Los informes preliminares indican daños materiales; no se han reportado víctimas", informó el ministerio bareiní del Interior en un comunicado.

Vídeos y fotografías difundidos en redes sociales mostraron una gran columna de humo elevándose sobre una zona al sur de la capital de Baréin, Manama.

Por su parte, el Comando General de las Fuerzas de Defensa de Baréin dijo en un comunicado que los sistemas antiaéreos del país "interceptaron varios ataques aéreos iraníes", unas operaciones que "provocaron la caída de algunos escombros que causaron daños materiales menores, pero sin víctimas".

Asimismo, denunció que "Irán prosigue su agresión sistemática mediante ataques traicioneros" contra el país, al tiempo que confirmó la "firme determinación y la alta preparación para el combate" de sus fuerzas.

Baréin ha destruido e interceptado en las últimas semanas varios drones y misiles iraníes que se dirigían contra objetivos y equipo militar estadounidense, unos ataques que han sido reivindicados por la Guardia Revolucionaria de Irán.

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El martes, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que sus drones de combate ejecutaron una "operación de precisión" contra un sistema de radar de las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Sheij Isa, al sur de Manama, en el marco de una ofensiva en respuesta a presuntas incursiones de drones de EE.UU. en el espacio aéreo iraní.

Esta nueva serie de incidentes rompe casi cuatro meses de calma en territorio bareiní, ya que Irán no lo atacaba desde finales de julio, tras una intensa oleada de bombardeos contra posiciones militares con presencia estadounidense registrada a lo largo de junio y julio.