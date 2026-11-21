La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó en un mensaje en X que, tras el ataque, se desplegó un operativo coordinado entre distintas instituciones de seguridad "para restablecer el orden, el cual será informado una vez que concluya el dispositivo de seguridad".

"Se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades", advirtió la autoridad.

La dependencia no precisó las circunstancias de la agresión ni identificó a los responsables.

Medios locales reportaron que el enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones de Guasavito, cerca del malecón de Guasave, donde se registraron detonaciones de armas de fuego y presencia de elementos militares.

También informaron de vehículos incendidados en la carretera federal México 15.

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Hasta el momento, tampoco se ha informado de posibles víctimas o detenidos.

Los hechos ocurren en medio de la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, las principales facciones del Cartel de Sinaloa, tras la captura en Estados Unidos del histórico narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada en julio de ese año.

La pugna ha provocado una ola de asesinatos, desapariciones y enfrentamientos armados que se ha extendido a distintas regiones del estado. Octubre cerró con 191 homicidios, la cifra mensual más alta registrada en 2026.

En respuesta a la violencia, las fuerzas federales han intensificado sus operaciones contra el crimen organizado.

Hasta mediados de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó 1.026 detenidos, 2.031 armas aseguradas, 47,9 toneladas de drogas decomisadas y 672 laboratorios clandestinos inhabilitados en Sinaloa.

Por su parte, la organización Causa en Común documentó el asesinato de 25 agentes de seguridad en el estado hasta el 10 de septiembre.