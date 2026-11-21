El senador español Javier Maroto pronunció las palabras de apertura en la sesión del Comité de Democracia y Seguridad, en presencia del ministro del Interior del estado federado alemán de Hessen, Roman Poseck, cuya intervención versaba sobre "cómo hacer frente a los ataques híbridos contra las infraestructuras críticas".

Otros tres comités, el de Defensa y Seguridad, el de Economía y Seguridad y el Político, celebran, tanto este sábado como el domingo, sesiones en las que parlamentarios, expertos y militares abordarán asuntos relacionados con los desafíos geopolíticos de la actualidad antes de que el lunes tenga lugar la reunión plenaria.

En otra de las sesiones de este sábado, el Comité de Seguridad y Defensa abordará "las tecnologías emergentes y la estabilidad estratégica" en un contexto marcado por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y el trabajo de disuasión de la OTAN en el flanco este de la Alianza Atlántica.

En el comité Político se prevé este sábado un panel sobre "los cambios internos en Rusia y la amenaza en constante evolución para Occidente", con intervenciones anunciadas de expertos de prestigio como Ernest Wyciszkiewicz, Jefe del Departamento de Rusia del Centro de Estudios Orientales (OSW), con sede en Varsovia, o Alexander Gabuev, responsable del Carnegie Russia Eurasia Center de Berlín.

El lunes, está previsto que participe en la sesión plenaria el secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, además de la presidenta de la Cámara Baja del Parlamento de Alemania o 'Bundestag', Julia Klöckner.

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Por videoconferencia se espera participe también el lunes el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la 72ª reunión plenaria de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.