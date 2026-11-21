Según el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), cerrado a 1 de agosto de 2026, un total de 2,75 millones de españoles estarían inscritos para votar en el exterior, de los cuales 520.203 en Argentina, lo que convierte a este país en el territorio con más españoles en el exterior.

De esa cantidad, 331.000 lo harían en el Consulado General de Buenos Aires y el resto en las sedes diplomáticas de las ciudades de Rosario, Mendoza, Bahía Blanca y Córdoba, según dijeron a EFE fuentes diplomáticas.

Desde la mañana de este sábado se han ido acercando al Consulado español en la capital argentina votantes, con entusiasmo ante una elección crucial, que va a definir la continuidad del Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez o la llegada de un nuevo Ejecutivo abanderado por el conservador Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, quien para gobernar se tendría que asociar con el ultraderechista Vox.

Argentina se ha convertido así en una gran región electoral en medio de la incertidumbre tras la decisión del Tribunal Supremo español de inhabilitar el voto a quienes han obtenido la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática o 'ley de nietos' si no acreditaban con documentación ser descendientes de exiliados políticos.

En el Consulado español se ha instalado una urna para quienes podían acreditar su carácter de nieto o nieta de exiliado, y otra para quienes no les dio tiempo a hacerlo, pese a tener nacionalidad y pasaporte español.

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Nuria Ripoll tiene 50 años y es nieta de un alicantino que llegó a Argentina tras la Guerra Civil; fue una de las pioneras en pedir la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática y ésta es la primera vez que vota: "Fue muy rápido (ser reconocida española). Con mis hijos fue un poco más lento porque había más demanda, pero ya tenemos todos el pasaporte".

Ripoll reconoce haber estado confundida sobre si podía o no votar a causa de las noticias llegadas desde España sobre las decisiones del Supremo. Por eso decidió ir este sábado personalmente al Consulado para depositar su voto y lo hizo en la urna asignada para los descendientes de exiliados.

Acudió con varios familiares, entre ellos, su hija Macarena, de 20 años, quien también votó por primera vez y detalló así lo que ha supuesto para ella recibir la nacionalidad española: "Esto me hace pensar un poco mas en las raíces de mis abuelos".

Sergio Fernández, un cantante de 55 años, sale orgulloso y sonriente del Consulado con su pasaporte español en mano tras haber depositado su voto en esa urna especial. Dice a EFE que lo tiene desde 2025 gracias a la 'ley de nietos', reconoce no saber mucho del origen de su abuela española porque creció en medio del "hermetismo" en relación a esa historia familiar.

Hoy afirma que su sueño es retirarse en España, "en algún rincón del Mediterráneo", vivir en "la madre patria" y elegir a sus representantes.

La 'ley de nietos' está en el foco porque, por primera vez, se ha cuestionado desde la Justicia española en unas elecciones generales el voto de quienes viven en el extranjero.

La suspensión cautelar del sufragio a 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, por considerar que había "indicios racionales" de una presunta irregularidad en la elaboración del CERA (una denuncia alentada por el PP y Vox), ha tenido un fuerte impacto en Argentina.

Solo en Buenos Aires serían más de 18.000 las personas afectadas por la decisión del Supremo español de suspender el derecho al voto a quienes obtuvieron la nacionalidad por el Anexo 1 de la Ley de Memoria Democrática, es decir, por ser descendientes de exiliados españoles, dijeron a EFE fuentes diplomáticas.

A mediados del pasado octubre, el Supremo exigió a quienes habían obtenido la nacionalidad por esa vía que debían acreditar en apenas cinco días que sus abuelos habían sido exiliados.

En un intento de aliviar la situación, el Gobierno español aprobó una instrucción que presumía la condición de exiliado a todos los que emigraron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, es decir, desde el golpe de Estado a la República, durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo. Esto agrandó la controversia, Vox presentó un recurso y el Supremo mantuvo la medida cautelar.

En medio de este laberinto, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica por los crímenes del franquismo en Argentina (ARMH Argentina) denunció en un comunicado días antes del inicio de la votación "la grave afectación del derecho de sufragio”"

ARMH Argentina reclama que la disposición de la ley por la que obtuvieron la nacionalidad "fue concebida como una medida de reparación para los hijos y nietos de quienes sufrieron el exilio como consecuencia de crímenes de lesa humanidad".

Los españoles en el exterior pueden votar desde este sábado hasta el 26 de noviembre para las elecciones del 29-N en los consulados de los países donde residen.