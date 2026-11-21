El intérprete, que recogió el reconocimiento durante la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) de manos de la vicepresidenta segunda de la Diputación de Almería, Almudena Morales, sorprendió al público del Auditorio Maestro Padilla con un discurso pronunciado principalmente en español, salpicado de expresiones en inglés y de numerosas situaciones cómicas.

"Estoy un poco emocionado", confesó Berenger nada más subir al escenario, donde quiso compartir una anécdota de su juventud que conecta sus primeros pasos en la interpretación con uno de los grandes dramaturgos españoles.

Según relató, cuando estudiaba en un instituto de Chicago, antes de ingresar en la universidad, su profesor de español anunció que todos los alumnos de la clase avanzada debían representar una obra teatral.

La elegida era 'Bodas de sangre', de Federico García Lorca, pero el futuro actor no estaba precisamente entusiasmado con la propuesta. "No puedo hacer este drama", recordó que le dijo al profesor, que insistió en que todos los estudiantes debían participar.

Berenger explicó que su preocupación aumentó cuando preguntó quién asistiría a la representación y descubrió que entre los espectadores podían encontrarse sus propios padres. "¿Mis padres? Oh, no, no, no, no, no", reprodujo entre las risas del público.

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Tampoco le tranquilizó saber que podían acudir personas hispanohablantes de Chicago, porque temía equivocarse durante la representación de una obra escrita en español. El profesor, según su relato, zanjó sus protestas recordándole que aquello era precisamente el teatro. "Era una pesadilla, pero estoy aquí esta noche", concluyó Berenger, que recibió una ovación de los asistentes.

La intervención estuvo marcada por el humor y por las dificultades del actor para encontrar algunas palabras en español, que intentó resolver con la ayuda de la presentadora de la gala, Cayetana Guillén Cuervo.

Uno de los momentos más divertidos llegó cuando Berenger preguntó qué animal representaba la figura del galardón y recibió distintas respuestas desde el patio de butacas, antes de que la presentadora lo identificara como un lagarto dorado.

También provocó las carcajadas del público al intentar referirse al lema Almería Tierra de Cine, en un intercambio con Guillén Cuervo que terminó convirtiéndose en un juego de palabras entre el cine y China, tras lo que el intérprete felicitó asimismo al festival por sus 25 años de trayectoria.

Berenger, cuya carrera incluye títulos como 'Reencuentro', de Lawrence Kasdan, 'Platoon', de Oliver Stone, y 'Origen', de Christopher Nolan. Su interpretación en 'Platoon' le valió una nominación al Óscar y el Globo de Oro al mejor actor de reparto, mientras que su participación en la miniserie 'Hatfields & McCoys' fue reconocida con un premio Emmy en 2012.

Además, mantiene una vinculación cinematográfica con Almería desde el rodaje de 'Esos locos cuatreros' en el desierto de Tabernas durante los años ochenta, por lo que el homenaje sirvió para recuperar esa relación con los escenarios almerienses.

Berenger recibió así uno de los dos premios Almería Tierra de Cine concedidos en la clausura de esta vigesimoquinta edición de FICAL, que también distinguió a la actriz española Paula Echevarría.