El funcionario identificó al extranjero de 57 años como Abel de Jesús Pérez Camuza, y señaló que es "requerido por la justicia de Estados Unidos por el delito de fraude cometido en Florida en 2012 por el cual tiene una orden de arresto vigente".

De acuerdo al ministro Reimberg, el ciudadano fue detenido en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste), la más poblada de Ecuador y capital de la provincia del Guayas, una de las más afectadas por la violencia.

La detención se realizó mediante labores investigativas y en coordinación con el Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos (U.S. Marshals) y la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior, precisó el funcionario.

Tras su captura, fue puesto a órdenes de las autoridades migratorias ecuatorianas para resolver su situación legal y continuar con el proceso de expulsión hacia Estados Unidos, donde deberá responder ante la justicia, finalizó Reimberg.