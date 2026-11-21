En una primera alerta, la UKMTO indicó que un proyectil impactó contra la sala de máquinas de un buque cisterna que "navegaba hacia el exterior" del estrecho de Ormuz a unas 17 millas náuticas de Khasab, en el norte de Omán, mientras que añadió que "el impacto medioambiental aún no ha sido confirmado".

En otro incidente sucedido alrededor de una hora después a unas 11 millas náuticas al norte de la misma localidad omaní, la entidad indicó que otro buque fue alcanzado en la popa, sin aportar más detalles.

"Se recomienda a los buques que naveguen con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa a la UKMTO, mientras las autoridades llevan a cabo la investigación", añadió.

Estos ataques, que todavía no han sido reivindicados, tienen lugar después de que el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmara en una entrevista que Teherán busca una salida diplomática que evite otra guerra con Estados Unidos y que podría reducir el calendario para reabrir Ormuz si Washington satisface sus demandas.

Entre las demandas iraníes figuran el cese de la guerra en todo Oriente Medio, el levantamiento del cerco naval y de las sanciones estadounidenses y el descongelamiento de los activos iraníes.

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El canciller reconoció que negociar implica un intercambio de concesiones, pero advirtió de que Irán no aceptará entregar por la vía diplomática una victoria que, según sostuvo, Washington no consiguió durante la guerra.

Casi nueve meses después del inicio de la guerra las tensiones entre Irán y EE.UU. se han intensificado en las últimas semanas con intercambios de ataques e incidentes en el estrecho de Ormuz, mientras los esfuerzos de mediación para hallar una salida diplomática al conflicto siguen sin dar resultados.