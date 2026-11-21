Así lo reveló este viernes el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Freddy López, en el acto donde fue presentado el detenido en la base militar del aeropuerto de Lima, a donde el líder criminal fue trasladado en avión desde Tumbes, luego de su entrega en la frontera por parte de las autoridades ecuatorianas.

El tiempo indicado por López coincide con el momento en que Bazán Valderrama fue incluido en la lista de los delincuentes más buscado de Perú por el delito de secuestro con muerte, con una recompensa de 300.000 soles (unos 87.600 dólares) para quien ofreciese información que facilitase su captura.

López explicó que el líder de La Jauría fue ubicado en Ecuador gracias a labores de inteligencia y geolocalización de teléfonos móviles, si bien el ministro del Interior, César Astudillo, detalló que tuvieron información de una persona que reclamó la recompensa, la misma que adelantó que se le pagará.

La Jauría es la banda rival de Los Pulpos por el control de las actividades criminales en Trujillo, ciudad del norte de Perú donde estas dos bandas criminales han chocado por el tráfico de tierras, la minería ilegal, las extorsiones y los secuestros de empresarios.

En concreto, sobre Bazán Valderrama, de 31 años, pesaba una alerta roja de captura internacional por parte la Interpol por el secuestro en 2022 del empresario Manuel Rodríguez, por quien reclamó un rescate de 1,8 millones de soles (unos 525.000 dólares).

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Sin embargo, el empresario fue asesinado de manera muy agresiva y su cuerpo fue hallado abandonado posteriormente, según recordó López.

Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, destacó que la Marina de Guerra ha ofrecido al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) una celda en la Base Naval del Callao, la cárcel de máxima seguridad de Perú, reservada para cabecillas terroristas, líderes criminales y otros presos célebres como Vladimiro Montesinos, la mano derecha del expresidente Alberto Fujimori.

Bealúnde esperó que allí cumpla "una dura y merecida condena", como ya hacen otros líderes criminales capturados recientemente, como Jhonsson Cruz (Jhonsson Pulpo), líder de Los Pulpos; y Erick Mendoza (El Monstruo), líder de la banda Los Injertos del Cono Norte, que operaba en la zona norte de Lima.

En ese sentido, el vicepresidente y primer ministro del Gobierno peruano, Luis Galarreta, aseguró que, con estas capturas, el Ejecutivo va en camino de "recuperar el orden" que se había propuesto la presidente Keiko Fujimori.