La votación de parte de la Cámara de Diputados fue de 71 votos a favor, 32 en contra y 12 abstenciones, mientras que en el Senado votaron a favor 36 parlamentarios, 14 en contra y 3 abstenciones.

De acuerdo con lo aprobado, al Gobierno nacional le corresponderá un gasto de 165.000 millones de soles (unos 47.700 millones de dólares), destinados a gasto corriente, de capital y servicio de la deuda; mientras que las instancias descentralizadas contarán con 59.800 millones de soles

Entre las disposiciones de la ley, se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias durante 2027 para atender intervenciones estratégicas como la lucha contra el crimen organizado, el desarrollo de las elecciones municipales de ese año y la organización de los Juegos Panamericanos.

Antes de las votaciones, el gabinete de ministros sustentó la ley de presupuestos y en su intervención, el titular de Defensa, Rafael Belaúnde, aseguró que la propuesta prioriza la seguridad ciudadana, la salud, la educación, el agua y saneamiento, la infraestructura y el desarrollo agrario, con responsabilidad fiscal y atención a las poblaciones más vulnerables.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la descentralización, el cierre de brechas y la mejora de los servicios públicos, así como la prevención de riesgos ante emergencias y el fenómeno de El Niño. Las necesidades de la población exigen respuestas oportunas y un uso prudente y eficiente de los recursos públicos", sostuvo el ministro.

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El senador del partido de izquierda Juntos por el Perú Ernesto Zunini expresó en la red social X tras la sesión que su bancada votó en contra, pues se trata de una ley de presupuesto "que da la espalda a demandas justas del país", como las de "los maestros jubilados y las compañías de bomberos".

Del mismo modo, la congresista de izquierda Ruth Luque comentó que también voto en contra de la ley "porque sus prioridades no responden a las necesidades urgentes del país" ya que por ejemplo, no garantiza el financiamiento para mejorar las pensiones de los maestros jubilados.

"Además, resulta preocupante que la propuesta presupuestal contemple menos recursos para salud, agua y saneamiento, mientras persisten enormes brechas de atención en hospitales, comunidades rurales y territorios afectados por contaminación ambiental", agregó la senadora del partido Ahora Nación.

El proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno contemplaba un endeudamiento para 2027 por hasta 24.435 millones de soles (unos 7.300 millones de dólares), de los que 2.800 millones de dólares serían de fuente externa y el resto de origen nacional, con una emisión de bonos a nivel interno de 17.224 millones de soles (unos 5.140 millones de dólares).

El presupuesto también contempla como escenarios de riesgo el venidero fenómeno climático de El Niño, que se dará entre este noviembre e inicios de 2027, lo que podría reducir en un punto porcentual el crecimiento de la economía peruana en 2026 y 0,6 puntos en 2027.

Si a ello se suma una intensificación del conflicto en Oriente Medio, la materialización de dichos escenarios reduciría los ingresos fiscales hasta en 5.000 millones de soles (unos 1.500 millones de dólares) y elevaría la deuda pública hasta en 1,1 puntos porcentuales del PIB entre 2026 y 2027.